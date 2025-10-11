Gimnasia de Mendoza se impuso en los penales y es de Primera

Gimnasia y Esgrima de Mendoza es de Primera. En una final dramática, el Lobo mendocino venció por penales a Deportivo Madryn 3 a 0, tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios.

El elenco cuyano fue eficaz en la definición desde los 12 pasos y logró el esperado ascenso a la máxima división del fútbol argentino.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El conjunto chubutense estuvo a nada de lograr el salto de categoría, ya que a los 77 minutos se puso en ventaja por intermedio de Luis Silba.

Sin embargo, a los 94 minutos, Facundo Lencioni estableció la agónica paridad --mediante tiro penal-- para los albinegros.

En el suplementario fue superior Gimnasia, pero llegaron los penales donde la figura fue César Rigamonti, quien atajó los disparos de Federico Recalde y Nicolás Mana. Por su parte, el remate de Diego Creco pegó en el palo.

Para el Lobo anotaron Luciano Cingolani, el mencionado Lencioni y el ex Sansinena Matías Recalde.