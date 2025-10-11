Anoche Boca le ganó a Atenas con el tiro final y hoy a la mañana hubo revancha
El primero fue por la Liga Próximo y hoy, por la Liga Nacional.
Boca le ganó anoche a Atenas Liga Próxima (así se denomina la ex Liga de Desarrollo) y hoy por la mañana los cordobeses se tomaron revancha, por la Liga Nacional.
Anoche el xeneize venció 67 a 65, con un triple de Iván Drocezesky, esquinado y forzado, cuando expiraba el tiempo.
En tanto, por la Liga Nacional, hoy por la mañana Atenas ganó 87 a 71, ante un Boca desdibujado.
El bahiense Lucas Faggiano, quien fue protagonistas de un par de vistosas acciones, terminó con 9 puntos (1-3 en triples y 3-4 en dobles), más 6 asistencias y 5 rebotes, en 34m22 en cancha.