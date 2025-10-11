Bahía Blanca | Sabado, 11 de octubre

12.8°

Bahía Blanca | Sabado, 11 de octubre

12.8°

Bahía Blanca | Sabado, 11 de octubre

12.8°
Básquetbol.

Anoche Boca le ganó a Atenas con el tiro final y hoy a la mañana hubo revancha

El primero fue por la Liga Próximo y hoy, por la Liga Nacional.

Lucas Faggiano, defendiendo a Nicolás Zurschmitten. Foto: LN.

Boca le ganó anoche a Atenas Liga Próxima (así se denomina la ex Liga de Desarrollo) y hoy por la mañana los cordobeses se tomaron revancha, por la Liga Nacional.

Anoche el xeneize venció 67 a 65, con un triple de Iván Drocezesky, esquinado y forzado, cuando expiraba el tiempo.

En tanto, por la Liga Nacional, hoy por la mañana Atenas ganó 87 a 71, ante un Boca desdibujado.

El bahiense Lucas Faggiano, quien fue protagonistas de un par de vistosas acciones, terminó con 9 puntos (1-3 en triples y 3-4 en dobles), más 6 asistencias y 5 rebotes, en 34m22 en cancha.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Deportes.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE