El pronóstico: así estará el tiempo este domingo 12 de octubre

El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 12 de octubre una temperatura que alcanzará los 13 grados centígrados, con una mínima de 10 para Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será ventoso con precipitaciones. El viento tendrá intensidad fuerte del sector Sur. La visibilidad será regular.

Por la tarde el tiempo será inestable con precipitaciones remanentes y viento en paulatina disminución. Este tendrá intensidad fuerte en disminución a moderado del sector Sur. El índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será regular a buena.

La noche será fría con cielo poco nuboso y se estima para media noche una temperatura de 9 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Ventoso con precipitaciones. Poco cambio de la temperatura. Viento fuerte del sector Sur. Temperatura 12/15. ZONA

VENTANIA: Ventoso con precipitaciones. Descenso de la temperatura. Viento fuerte del sector Sur. Temperatura 9/11.

GUAMINI: Ventoso con precipitaciones. Poco cambio de temperatura. Viento regular con ráfagas de fuerte del Sudoeste. Temperatura 9/17.-

VIEDMA Y PATAGONES: Frío a templado. Ascenso de la temperatura. Viento regular del sector Sur. Temperatura 7/20.- NEUQUEN: Frío a templado. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del sector Oeste. Temperatura 8/23.-