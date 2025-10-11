Alerta amarilla vigente para el domingo por lluvias y viento

El domingo por la tarde se terminaría la alerta por viento

El Municipio de Bahía Blanca informa que este domingo 12 de octubre el Servicio Meteorológico Nacional indicó que persisten dos alertas amarillas para Bahía Blanca y la zona por lluvias y vientos.

Desde la madrugada se llevan acumulados entre 35 y 50 mm en la zona. Durante el resto de la noche la zona puede verse afectada por lluvias y chaparrones que se extenderán hasta la madrugada y la mañana del domingo con intermitencias y mejoramientos temporarios.

Hacia el mediodía y primera mitad de la tarde se espera que la zona quede sin lluvias.

En cuanto al viento, se espera un predominio del sector sur, con velocidades entre 35-50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 60-75 km/h a partir de la madrugada del domingo, especialmente cerca de la costa.

Las condiciones irán mejorando desde la primera mitad de la tarde y se espera que la zona quede sin ráfagas desde las 17-19 hs.

Cabe mencionar que al momento no se registran pedidos de asistencia de Defensa Civil ni reportes de contingencia.