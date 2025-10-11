Con un gol de Messi, Inter Miami le gana a Atlanta United 1 a 0

Con un golazo de Lionel Messi, Inter Miami derrota a Atlanta United 1 a 0 al cabo de los primeros 45 minutos en un partido válido por la anteúltima fecha de la fase regular de la MLS.

La "Pulga" rompió el cero a los 39 minutos con un maravillosa definición, tras una habilitación del montehermoseño Baltazar Rodríguez.

El elenco que conduce Javier Mascherano está llegando a la posición de escolta en su Conferencia.

Además de Messi y Baltazar Rodríguez, hay otros cinco argentinos entre los iniciales: Rocco Ríos Novo, Gonzalo Luján, Tomás Avilés, Marcelo Weigandt y Tadeo Allende.