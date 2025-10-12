Villa Mitre mete doble en Mar del Plata, durante la pretemporada de Liga Argentina

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Villa Mitre jugará hoy y mañana en Mar del Plata, frente a Quilmes y Unión, respectivamente, mientras continúa con la preparación de cara a la próxima edición de la Liga Argentina.

El plantel tricolor, que partió esta mañana rumbo a La Feliz, aprovechará el viaje para sumar dos amistosos.

El primer rival será Quilmes, desde las 19.30, en el Centenario Nuevo José Martínez, de Mar del Plata, donde ambos equipos tendrán el debut "no oficial" de entrenadores: Javier Bianchelli, del local, y Sebastián Ginóbili, de Villa Mitre.

Justamente en la entidad cervecera fue donde Sepo inició su recorrido como jugador profesional, saliendo de Bahiense del Norte.

Mañana, en tanto, la Villa se medirá ante Unión, desde las 21.

La delegación tricolor cuenta con los jugadores Franco Pennacchiotti, Fabián Sahdi, Federico Harina, Luciano Tambucci, Ignacio Alem, Emilio Giménez, Alejo Blanco, Nicolás Guerrero, Julián Lorca, Joaquín Jasen, Sebastián Basualdo y Lionel Gómez Lepez.

El resto: Sebastián Ginóbili (entrenador), Emiliano Menéndez (asistente), Bernardo Montes (preparador físico), Mateo Jocano (utilero), Sebastián Mazzeo (kinesiólogo) y Martín Martinese (jefe de equipo).

El debut en la segunda categoría a nivel nacional será el 9 de noviembre, de local, ante Deportivo Norte de Armstrong (Santa Fe).