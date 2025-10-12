El Americano: ente glampings y el xenote, un oasis frente al mar de Monte Hermoso

Si la naturaleza tuviera un par de ojos seguramente serían xenotes: esos claros refugios de paz entre el cielo y la tierra que son ponderados en México. El Americano, en sintonía con esa frecuencia, así lo entendió y de tanto vibrarlo el sueño se hizo realidad.

Hoy, en el corazón del Complejo, un enorme xenote rodeado de verde, piedras gigantes y madera está a la espera de que cada nuevo huésped viva una experiencia de la que no se irá igual a cómo llegó. Porque con la relajación llega la transformación y la paz.

Decir que el xenote es una enorme pileta climatizada rodeada de plantas no le hace justicia porque es una verdadera inspiración a sentir la naturaleza. Además, ofrece una cascada que cae desde el techo y sintetiza el concepto de relax.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Cerrás los ojos en Monte Hermoso y los abrís en México. No es magia, estás en El Americano.

Si desde el agua mirás para arriba, por los cristales del techo octogonal asoman los árboles, absortos en la magia del presente, un regalo que combina el encanto de los eucaliptos con las prestaciones de un servicio que transporta a los visitantes a las sensaciones del paraíso.

Los pies descalzos en las rocas despiertan de un sueño antiguo mientras los pájaros pasan volando y cantando por el cielo. Los ves. Traen libertad y liviandad. Estás en el lugar correcto: te lo merecés.

El sonido del agua purifica y abraza, unas luces muy pequeñas visten de estrellas el suelo del xenote y sillones de mimbre (hamacas flotantes entre confortables almohadones) penden como cápsulas en el tiempo para recordar que cada minuto en la tierra cuenta...¿Cómo lo vas a vivir?

El mensaje es claro: paz, descanso, juego y creación. La aventura continúa.

Así te recibe El Americano con una propuesta que tiene las llaves del bienestar porque más que un lugar ya es un destino y más que recreación y diversión, con 50 años de trayectoria, se reconvirtió en comunidad, encuentro y calidad de vida.

Y siempre va más allá.

La experiencia no culmina en el xenote ¡apenas empieza! En torno a esta joya hay un spa exclusivo con jacuzzi, pileta y dos saunas (uno seco y uno húmedo). Allí hay una recepción que brinda una estadía con toallas, limonadas, lockers y sillones de piedras. Encontrás sorpresas como el Camino de Sensaciones y disfrutás de un entorno que permite la privacidad pero con mucha luminosidad. Además, es una isla climatizada con la temperatura ideal y ofrece sanitarios con duchas.

Como la experiencia continúa, a pocos metros del xenote, en pleno bosque, te esperan los glampings: ocho unidades de alojamiento exclusivas, tiendas de lujo con todos los servicios diseñadas para que el adentro y el afuera confluyan en un punto: vos.

Y como comodidad no es sinónimo de aislamiento mientras disfrutás de tu cápsula de Latte Macchiato frente al cálido crepitar de la salamandra o del frigobar del glamping podés apreciar el sonido ambiente y sentir que el aire, la tierra, el sol y el cielo están ahí. Te acompañan. Desde adentro ya lo sentís. Y si abrís la puerta, aparece la magia.

Cada glamping –son muy acogedores, calentitos en invierno y frescos en verano- tiene las comodidades de un hotel pero su diseño hace que te sientas en un hábitat natural. Una síntesis de simpleza y elegancia.

Afuera, el puente flotante de madera sobre un lago –que de noche se ilumina-- es el común denominador entre los glampings dispuestos en círculo entre los árboles. Allí, sobre el agua, un Buda que parece suspendido en su eterna dicha interior (cuyo contorno cambia de color con los momentos y humores del día), nos recuerda la importancia de estar Aquí y Ahora.

Si todavía te quedan ganas de vivir una experiencia inmersiva más privada pero en contacto con el aire libre podés usar los Hiroki, una minipiscina japonesa circular con hidromasaje. Cada glamping tiene el propio y el uso es a cielo abierto y exclusivo. No importa la temperatura del exterior porque vos cada huésped puede regular la del agua. Y lo podés hacer cada vez que quieras, aún de noche, con el canto de las ranas como música de fondo de un cuento de hadas.

Todas las unidades están equipadas con sommiers para dos personas, kitchenette y baño privado con ducha. También cuenta con climatización con split frío/calor, salamandra digital y vajilla exclusiva.

Además de los glampings el Complejo Americano continúa brindando esta temporada una gran variedad en opciones de alojamiento, como cabañas y bungalows. Familias, parejas, amigos; todos tienen un lugar especial acorde a sus posibilidades y necesidades.

Los glampings permiten reconectar con la naturaleza pero sin resignar confort ni prestaciones.

Todos los alojamientos están ubicados muy cerca del restaurante-parador Orillas, frente al mar. Allí el chef Sebastián Sureda trabaja en una propuesta gastronómica que apunta a utilizar productos frescos, como la pesca del día, de temporada y orgánicos que se obtienen de una huerta que funciona también como un atractivo que fomenta el retorno a este tipo de cultivos con sabores reales.

Cada sábado se realiza “Sabores y Naturaleza”, una propuesta de Cena por pasos y desgustación de vinos, una experiencia entre copas y platitos junto a especialistas. La bienvenida es en el fogón del glamping.

Cuando termina la degustación podés dormir con los sonidos del bosque en un refugio de descanso que te reconforta con amenities y snacks de cortesía y en el desayuno podés descansar o trabajar al aire libre.

¡Verano a pura diversión!

En el verano uno de los principales atractivos del Complejo Americano es el Parque Acuático, porque es diversión garantizada para todas las edades y tiene un microclima especial que te salva en los días de viento.

Posee dos súper toboganes, el Kamikaze Gigante y el Super Kamikaze, de 16 metros, que invitan a una experiencia desafiante desde las alturas y una amplia gama de actividades para enriquecer cada estadía o para aquellos que quieran ir a pasar sólo el día o realizar una actividad como el parque aéreo, sandboard, paintball, salas de escape, canchas de paddle y fútbol.

Una postal del Parque Acuático, el gran atractivo del verano.

Además, tiene tres piletas con otros 8 toboganes y juegos como el barco pirata que aportan momentos mágicos como la Búsqueda del Tesoro.

Posee un completo predio deportivo y un abanico de actividades que aseguran que este viaje sea inolvidable en todos los sentidos: sandboard, parque aéreo, paintball, circuito con arco y flecha, circuito de supervivencia y salas de escape.

El Complejo está ubicado en la costanera Oeste de la ciudad de Monte Hermoso, cuenta con 50 años de trayectoria y posee más de 3000 mts. de playa propia y 30 hectáreas de dunas y bosque para conocer.

Para más información y reservas:

Glamping: ⁠glampingamericano

Xenote: xenote.spa

Complejo: complejoamericano