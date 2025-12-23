Tres legisladores de la Sexta, elegidos entre los más laboriosos de 2025

Tres senadores de la Sexta Sección fueron elegidos por sus propios colegas entre los más laboriosos durante el período 2025. Se tratan del bahiense Marcelo Feliú (UxP), Sergio Vargas (Unión y Libertad) y Nerina Neumann Losada (UCR + Cambio Federal).

En el marco de la 30º edición de los premios Parlamentario de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, Feliú en la Cámara Alta y la diputada Ayelén Rasquetti (FR) se quedaron con los principales galardones en cada una de las cámaras.

En el caso de Feliú, fue escoltado en Senadores por el presidente de la bancada de LLA, Carlos Curestis, y por el jefe del bloque de Unión y Libertad, Sergio Vargas. En Diputados, completan el podio las legisladoras platenses Julieta Quintero Chasman (PRO) y Lucía Iañez (UxP).

El bahiense fue distinguido nuevamente este año, después de obtener el principal premio Parlamentario en 2010 y 2013 como diputado, y como senador en 2022. De este modo, se convirtió en el único legislador que logra obtener esta distinción como miembro de sendas cámaras.

En tanto, Vargas desde la presidencia de la Comisión de Industria, abrió las puertas del Senado para impulsar planes de inversiones e incentivos fiscales para la industria nacional e internacional. También fue impulsor del Régimen de Grandes Inversiones para atraer la planta de Gas Licuado a Bahía Blanca.

A su vez, como referente en el ámbito de la Justicia, desde la Comisión Asuntos Constitucionales y Acuerdos actuó como vértice entre los distintos bloques político para procurar los más de 400 acuerdos de pliegos de funcionarios judiciales que fueron tratados por la Cámara alta en los últimos tiempos.

Por su parte, Neumann Losada preside la comisión de Reforma Política y Régimen Electoral en el Senado bonaerense y es una defensora de la implementación de la Boleta Única de Papel. También aboga por la autonomía municipal y la necesidad de un Estado eficiente, buscando soluciones a problemáticas que afectan al interior bonaerense, como las obras públicas paralizadas y el desarrollo industrial.

Los Premios Parlamentario fueron instituidos desde 1994 en la Legislatura bonaerense, y se otorgan a partir de una encuesta acotada que se realiza entre los legisladores de ambas cámaras, de la que también participan asesores y periodistas de los diferentes medios que cubren la actividad legislativa provincial. (con información de Parlamentario.com)