La CCIyS premiará a los ganadores del Concurso "Vidrieras Navideñas"
Tendrá lugar este viernes 26 en la sede de la Corporación, Alsina 19, piso 2.
La Corporación del Comercio Industria y Servicios de Bahía Blanca realizará una premiación a los ganadores del Concurso "Vidrieras Navideñas", realizado en el marco del Plan Integral de Revitalización y Puesta en valor del Área céntrica, que el Municipio de Bahía Blanca lleva adelante junto con nuestra institución.
El encuentro tendrá lugar este viernes 26 -a las 10.30- en la sede de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahia Blanca, Alsina 19 piso 2.
El Concurso de Vidrieras Navideñas 2025 tiene por finalidad revalorizar estéticamente el paseo comercial del centro de nuestra ciudad con ornamentaciones alegóricas a la fecha, embelleciendo el espacio público.
Fue la segunda edición de este evento y la intención fue generar una interacción entre los comercios, los transeúntes y los clientes a la hora de recorrer el centro.
Cabe destacar que el comercio Lo Juro Deco -tienda de regalos- fue el más votado entre los comercios que participaron de la Navidad 2024.