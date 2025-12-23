Giamberardino: "Tendremos que salir con la misma mentalidad de siempre"
El mediocampista de Comercial se refirió al crucial partido del sábado ante San Francisco, en Liniers, a puertas cerradas.
Lamentablemente, el último partido de la temporada 2025 de la Liga del Sur no tendrá público. Comercial y San Francisco se medirán el sábado en cancha de Liniers, a puertas cerradas. Y el mediocampista portuario Giovanni Giamberardino se refirió a esa situación.
"Jugué una vez a puertas cerradas, pero este es un partido diferente. Es hermoso jugar con gente, pero tendremos que salir con la misma mentalidad de siempre", sostuvo Gio en El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.
"A nosotros nos hubiese venido bien tener el público porque el finde pasado se hizo notar. Creo que le conviene un poco más a ellos", amplió el 5.
