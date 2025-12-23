Incendio en Mayor Buratovich: "Se va a hacer un relevamiento para determinar las causas"

Las condiciones climáticas adversas y la complejidad del terreno complicaron las tareas de combate

Un incendio de gran magnitud mantuvo ayer en vilo al partido de Villarino, luego de que las llamas arrasaran unas 6.000 hectáreas en la zona de Mayor Buratovich.

Las condiciones climáticas adversas y la complejidad del terreno complicaron severamente las tareas de combate. "Se generaban microclimas: con las variaciones del viento, el fuego cambiaba constantemente de dirección, lo que hacía muy difícil su control", explicó el secretario de Seguridad de Villarino, Gustavo Pacheco.

En diálogo con Panorama, por LU2, el funcionario confirmó que el incendio ya fue controlado, aunque adelantó que se realizará un relevamiento para determinar el origen del siniestro. "Hemos tenido otros eventos en los últimos días, por lo que se va a analizar cuáles fueron las causales. Desde el sábado se trabajó de manera ininterrumpida", señaló.

En ese marco, Pacheco no descartó que el fuego haya sido provocado de manera intencional. "Me reuní con el director de Defensa Civil, quien me manifestó que algunos de los incendios recientes habrían sido intencionales. Por eso vamos a extremar el análisis para determinarlo", indicó.

Respecto de los daños, precisó que las pérdidas se registraron exclusivamente en campos y monte. "No tenemos, por el momento, información sobre animales afectados", agregó.

Ante la magnitud de la emergencia, se activó el Sistema Operativo de Organización Regional (SOOR), que permitió coordinar el trabajo de 11 dotaciones de Bomberos Voluntarios. En total, participaron cerca de 100 efectivos de Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Médanos, Algarrobo, Villalonga, Pradere, Ingeniero White, Monte Hermoso, General Cerri y Stroeder.

Al operativo se sumaron brigadistas de Defensa Civil, personal municipal con maquinaria pesada para la apertura de cortafuegos y la colaboración directa de productores de los campos afectados.

Finalmente, Pacheco recomendó circular con extrema precaución por la zona, ya que aún permanecen apostadas distintas dotaciones de bomberos realizando tareas de control y prevención.