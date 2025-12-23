Un hombre denunció que le robaron un maletín de su auto con pertenencias religiosas

Un hombre denunció esta tarde el robo de un maletín con pertenencias religiosas de sus padres, que se encontraba dentro de un vehículo estacionado en calle 12 de Octubre al 400.

El hecho se produjo cerca de las 13.30 cuando rompieron dos vidrios de un vehículo marca VW Polo y extrajeron un maletín de cuerina color negro.

Según se establece en la denuncia radicada en la Unidad Funcional de Instruccion y Juicio Nº 2 del Departamento Judicial Bahia Blanca, el robo se produjo tras la rotura de dos vidrios: el del lado del acompañante y el del asiento de atrás del mismo lugar.

Los damnificados solicitaron por favor la devolución del maletín.