¿Mesa adentro o mesa afuera? Cómo será la Nochebuena en Bahía Blanca

Llega la Nochebuena y en todas y cada una de las ocasiones, una de las dudas que más se escucha en horas previas a la cena es si la temperatura y las condiciones del tiempo durante la velada permitirán cenar afuera o, por el contrario, todo deberá solucionarse en el interior de la vivienda, quincho o lo que sea.

En esta ocasión, los días previos en Bahía Blanca han augurado que la noche del 24 de diciembre probablemente sería más que agradable, lo que permitiría disfrutar la cena en familia bajo el cielo.

Sin embargo, con el correr de las horas esta posibilidad parecía irse diluyendo, conforme los pronósticos indicaban que las temperaturas, si bien podrían ser agradables, tal vez no fueran suficientes para sentarse en el patio o en un parque a comer junto a los seres queridos.

En este caso, el servicio Satelmet anunció, en la mañana de este miércoles 24, que la noche va a ser “templada a fresca con cielo despejado”, y que al momento de la llegada de la Navidad -es decir, a la medianoche- se estima una temperatura de 17 grados centígrados. Eso sí: no se habla de tormentas ni lluvias.

Por lo tanto, la cuestión parece lejos de poder dirimirse solo por el pronóstico del tiempo. Algunos directamente no querrán arriesgarse y armarán todo en el interior, mientras que otros le pondrán buena cara a la velada y, cuanto mucho, tendrán un buzo o una campera cerca.

En tanto, en otros lugares de la región, particularmente los turísticos, si bien las temperaturas de la tarde son más que interesantes para disfrutar del agua y del aire libre, la noche del 24 se presenta un poco más fresca.

De acuerdo un relevamiento llevado a cabo desde esta redacción, sobre la noche de este miércoles, las temperaturas en Monte Hermoso y Pehuen Co no superarían los 14ºC, mientras que en la Comarca Serrana llegarían a 15 grados centígrados.