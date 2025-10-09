Nueva edición de la Fiesta de la Comida Mediterránea
El domingo 12, la comunidad de Cabildo celebrará una nueva edición de la Fiesta de la Comida Mediterránea, con música en vivo, sabores únicos y feria de emprendedores.
Será a partir de las 10 en el Prado Español (O’higgins y Alberti), con entrada libre y gratuita.
En el escenario estarán presentes Amparo Sol, Delorean y Cirque de la calle. En tanto, en la carpa Auditorio habrá cocina en vivo, charlas e historias para compartir.
El delegado comunal de la vecina localidad, Fabián Angelini, destacó que se trata de la octava edición y extendió la invitación a toda la gente de la zona para participar “de una de las fiestas más importantes del sudoeste bonaerense; esperamos que todos vengan a compartir, principalmente en familia”.
En tanto Karina Sánchez, titular del área municipal de Turismo, explicó que “nuestro acompañamiento será con un grupo que va a salir de Bahía Blanca para recorrer distintos establecimientos rurales y finalizar en la fiesta, para disfrutar de la gastronomía y los números artísticos”.
Cabe agregar que la App de Recreo contiene destinos turísticos, fiestas populares y beneficios en toda la Provincia.