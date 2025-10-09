Nueva edición de la Fiesta de la Comida Mediterránea

Será a partir de las 10 en el Prado Español (O’higgins y Alberti), con entrada libre y gratuita.

En el escenario estarán presentes Amparo Sol, Delorean y Cirque de la calle. En tanto, en la carpa Auditorio habrá cocina en vivo, charlas e historias para compartir.

El delegado comunal de la vecina localidad, Fabián Angelini, destacó que se trata de la octava edición y extendió la invitación a toda la gente de la zona para participar “de una de las fiestas más importantes del sudoeste bonaerense; esperamos que todos vengan a compartir, principalmente en familia”.

En tanto Karina Sánchez, titular del área municipal de Turismo, explicó que “nuestro acompañamiento será con un grupo que va a salir de Bahía Blanca para recorrer distintos establecimientos rurales y finalizar en la fiesta, para disfrutar de la gastronomía y los números artísticos”.

Cabe agregar que la App de Recreo contiene destinos turísticos, fiestas populares y beneficios en toda la Provincia.