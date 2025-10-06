Casa x Casa – en cinco meses se visitaron más de 1500 hogares
Entre el 7 de mayo y el 30 de septiembre, se concretaron 1529 visitas domiciliarias en el marco del programa Casa x Casa
Según el 5to informe presentado por la Secretaría de Salud, entre el 7 de mayo y el 30 de septiembre, se concretaron 1529 visitas domiciliarias en el marco del programa Casa x Casa, iniciativa orientada a la prevención de enfermedades respiratorias, detección temprana de casos que pueden requerir atención médica y actualización del calendario de vacunas.
En el relevamiento, 1347 niñas y niños contaban con todos los controles previstos, se detectaron 182 casos incompletos, y un 14% requirió intervenciones luego de la visita. En cuanto al calendario de vacunación, un 74% lo tenía completo y 395 lo tenían incompleto (26%).
Particularmente, en septiembre se visitaron 94 domicilios, donde se detectaron 9 casos de controles incompletos.
Datos del dispositivo Hablemos
En 432 oportunidades se requirió consejería sobre el Hablemos, el programa integral de Salud Mental Comunitaria, Consumos Problemáticos y Adicción.