Municipio de Bahía Blanca.

Atención y servicios destinados a mascotas

Cronograma semanal de la atención primaria y los móviles de castración.

Atención primaria:

Lunes a viernes, de 10 a 12.30 hs en la Unidad Sanitaria Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350).

Móviles de castración:

  • Móvil 1: Parque Independencia (Balboa 950, entrando por Munilla) – Turnos: 4500459 (de lunes a viernes de 8 a 14 hs)
  • Móvil 2: Delegación Norte (Vieytes 2700) – Turnos: 4500459 (de lunes a viernes de 8 a 14 hs)
  • Móvil 3: Vista Alegre (Adrián Veres y Martín Gil) – Turnos: 4560139 (de lunes a viernes de 8 a 14 hs)
  • Móvil 4: Unidad Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350), lunes a viernes. Turnos: 4560139 y POR ORDEN DE LLEGADA (sin turno previo) de 8 a 9 hs, hasta completar 10 cupos.
     

Condiciones prequirúrgicas:

  • A partir de los 6 meses
  • Ayuno de alimento y agua de 12 hs.
  • Perras NO pueden estar en celo
  • Hembras: tienen que haber pasado dos meses desde la última parición y sin leche en las mamas.
     

Además, de lunes a viernes de 12 a 13 horas, en los móviles se pueden realizar consultas post-quirúrgicas.

