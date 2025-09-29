Atención y servicios destinados a mascotas
Cronograma semanal de la atención primaria y los móviles de castración.
10:19 | 29/09/2025
Atención primaria:
Lunes a viernes, de 10 a 12.30 hs en la Unidad Sanitaria Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350).
Móviles de castración:
- Móvil 1: Parque Independencia (Balboa 950, entrando por Munilla) – Turnos: 4500459 (de lunes a viernes de 8 a 14 hs)
- Móvil 2: Delegación Norte (Vieytes 2700) – Turnos: 4500459 (de lunes a viernes de 8 a 14 hs)
- Móvil 3: Vista Alegre (Adrián Veres y Martín Gil) – Turnos: 4560139 (de lunes a viernes de 8 a 14 hs)
- Móvil 4: Unidad Veterinaria de Villa Serra (Tarija 1350), lunes a viernes. Turnos: 4560139 y POR ORDEN DE LLEGADA (sin turno previo) de 8 a 9 hs, hasta completar 10 cupos.
Condiciones prequirúrgicas:
- A partir de los 6 meses
- Ayuno de alimento y agua de 12 hs.
- Perras NO pueden estar en celo
- Hembras: tienen que haber pasado dos meses desde la última parición y sin leche en las mamas.
Además, de lunes a viernes de 12 a 13 horas, en los móviles se pueden realizar consultas post-quirúrgicas.