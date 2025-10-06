Liga de Suárez: Unión volvió a la victoria y Automoto sumó en Rivera

Unión de Tornquist se recuperó tras perder el clásico y venció en casa a Deportivo Rivera 2 a 1, al tiempo que Automoto se trajo un punto desde Rivera. Fue en el marco de la 7ª fecha del Torneo Clausura, que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

El azulgrana empató 1 a 1 ante Independiente y se mantuvo en lo más alto de la Zona C.

En la Zona A, El Progreso --que tuvo fecha libre-- sigue domingo con comodidad, al tiempo que Tiro Federal de Puan alcanzó a Peñarol de Guaminí en la vanguardia.

--Resultados:

--Zona A: Peñarol de Pigüé 1 (Emiliano Aliberti), San Martín de Carhué 2 (Ariel Ríos y Leandro Leguizamón --foto--); Racing de Carhué 0, Club Sarmiento de Pigüé 0 e Independiente de Pueblo San José 2 (Cristian Roth y Gonzalo Polak), San Martín de Santa Trinidad 4 (Gabriel Quintana, Román Arata, Agustín Ertle y Pablo Pimentel. Libre: El Progreso.

--Zona B: Peñarol de Guaminí 0, Blanco y Negro 2 (Juan Ullmann y Maximiliano Pecotche); Deportivo Sarmiento 2 (Germán Oryejovsky y Michel Lara), Empleados de Comercio 1 (Luciano Acosta) y Tiro Federal de Puan 3 (Alejo Lucien, Alejo Alazard y Nicolás Millán --foto--), Atlético Huanguelén 2 (Emanuel Allen y Juan Cruz Balvidares). Libre: Puan FC.

--Zona C: Unión T 2 (Marcos Gigena y Ezequiel Schmidt, de penal), Deportivo Rivera 1 (Nicolás Baltián); Independiente de Rivera 1 (Marcos Uranga), Automoto 1 (Kevin Carrizo) y Deportivo Argentino 0, Boca Juniors 1 (Emanuel Merquel, de penal). Libre: Unión de Pigüé.

