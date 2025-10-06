Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

16.6°

Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

16.6°

Bahía Blanca | Lunes, 06 de octubre

16.6°
Deportes.

Bochas: Bahía Blanca se ganó un lugar en el Provincial de Tercetos de Tres Arroyos

Dante Núñez, Fabián Tolosa, Cristian Zapata y Daniel Vitozzi consiguieron la clasificación, dirigidos por Rubén Trellini.

Prensa ABB

Con autoridad. Así ganó el combinado bahiense el certamen Zonal de Bochas por Tercetos que tuvo lugar en Mayor Buratovich y se aseguró un lugar en el Provincial de Tres Arroyos, entre el 10 y 12 de este mes.

Bajo las órdenes de Rubén Trellini, el equipo compuesto por Dante Núñez, Fabián Tolosa, Daniel Vitozzi y Cristian Zapata, venció a Coronel Dorrego, por 15 a 4, y a Valle Bonaerense, por 15 a 6.

Junto al seleccionado anfitrión, y el combinado bahiense, habrá otros 13 equipos, que son: Magdalena y Punta Indio, Almirante Brown, San Pedro, Pergamino, Junín, De la Costa, Saladillo, Mar del Plata, Olavarría, Azúl, Coronel Suárez, Los Toldos y Lobos.

 

El certamen bonaerense es clasificatorio para el Torneo Argentino que se realizará del 4 al 7 de diciembre -modalidad individual, parejas y tercetos-
en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La región.
El país.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE