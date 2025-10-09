24° campaña de Recolección de Residuos Peligrosos Domiciliarios

De 9 a 15 horas en la Estación de Trenes (avenida Cerri 750), se podrán llevar:

Envases vacíos de pintura, de solventes y de productos de limpieza.

Cartuchos de impresoras y tonners.

Baterías, pilas cilíndricas y botón.

Termómetros de mercurio.

Medicamentos vencidos.

Electrodomésticos, televisores, Computadoras, monitores e impresoras.

Lámparas y tubos fluorescentes.



Organiza el Municipio junto a Ipes y Bahía Verde. Participan: Bahía Ambiental Sapem, Espacio Tec, Ministerio de Ambiente de la Provincia, Colegio de Farmacéuticos, Instituto Juan XXIII y Trenes Argentinos.