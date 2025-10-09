Bahía Blanca | Jueves, 09 de octubre

Municipio de Bahía Blanca.

24° campaña de Recolección de Residuos Peligrosos Domiciliarios

Este sábado 11, tendrá lugar una nueva edición de la jornada de Recolección de Residuos Peligrosos Domiciliarios en la ciudad.
 

De 9 a 15 horas en la Estación de Trenes (avenida Cerri 750), se podrán llevar:

  • Envases vacíos de pintura, de solventes y de productos de limpieza.
  • Cartuchos de impresoras y tonners.
  • Baterías, pilas cilíndricas y botón.
  • Termómetros de mercurio.
  • Medicamentos vencidos.
  • Electrodomésticos, televisores, Computadoras, monitores e impresoras.
  • Lámparas y tubos fluorescentes.


Organiza el Municipio junto a Ipes y Bahía Verde. Participan: Bahía Ambiental Sapem, Espacio Tec, Ministerio de Ambiente de la Provincia, Colegio de Farmacéuticos, Instituto Juan XXIII y Trenes Argentinos.

