24° campaña de Recolección de Residuos Peligrosos Domiciliarios
Este sábado 11, tendrá lugar una nueva edición de la jornada de Recolección de Residuos Peligrosos Domiciliarios en la ciudad.
De 9 a 15 horas en la Estación de Trenes (avenida Cerri 750), se podrán llevar:
- Envases vacíos de pintura, de solventes y de productos de limpieza.
- Cartuchos de impresoras y tonners.
- Baterías, pilas cilíndricas y botón.
- Termómetros de mercurio.
- Medicamentos vencidos.
- Electrodomésticos, televisores, Computadoras, monitores e impresoras.
- Lámparas y tubos fluorescentes.
Organiza el Municipio junto a Ipes y Bahía Verde. Participan: Bahía Ambiental Sapem, Espacio Tec, Ministerio de Ambiente de la Provincia, Colegio de Farmacéuticos, Instituto Juan XXIII y Trenes Argentinos.