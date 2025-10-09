Walter Perazzo recordó a Miguelo: “Estudiantes fue mi universidad y Russo uno de mis profes”

“Miguel era el técnico del equipo dentro de la cancha, un discípulo de Carlos Bilardo, un perfeccionista del juego; él sabía que tenía que hacer el 9, los laterales y donde debía sacar el arquero. Era un todo en una misma persona”.

Con profunda emoción y un nudo en la garganta, Walter Osvaldo Perazzo, quien mucho más acá en el tiempo fue ayudante de campo y entrenador de Olimpo, despidió a su ex compañero “Miguelo” Russo, con el que compartió equipo en Estudiantes de La Plata, el único club en la carrera del recientemente fallecido orientador de Boca.

Waltergol fue uno de los refuerzos del legendario plantel del “Pincha” de 1982 (Russo era el único volante de marca y delante de él jugaban tres Nº 10: Marcelo Trobbiani, Alejandro Sabella y José Daniel Ponce), campeón del torneo Metropolitano de AFA con 54 puntos en 36 cotejos (21 victorias, 12 empates y 3 derrotas).

“Tengo un gran recuerdo de ese grupo de jugadores, recién estaba empezando mi carrera y Miguel fue uno de los que me apuntaló para que yo confíe en mis condiciones y me convenza de que triunfar en el fútbol y en la vida solo dependía de mi”, elogió el centrodelantero surgido en San Lorenzo en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

“Estudiantes fue mi Universidad futbolística y Russo uno de mis profes”, reconoció Waltergol generando una nostalgia obligada en el ida y vuelta con la mesa de La Nueva Play y antes de referirse al Doctor Bilardo (DT de ese elenco Pincha del '82) y de contar alguna de esas anécdotas que siempre despierta sensaciones alegres.

“Porque en definitiva, Miguelo hubiese querido eso, que lo despidamos hablando de fútbol”, alentó el hacedor del último ascenso de Olimpo de la B Nacional a Primera en la temporada 2012-13.

