Salud mental y suicidio: un drama en Suárez que debe servir como alerta

El color amarillo se asocia con la prevención del suicidio desde 1994, a partir de un resonante caso sucedido con un joven en los Estados Unidos.

El suicidio constituye una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Aunque se trata de una problemática multicausal, siempre da señales y se puede prevenir.

Sin embargo, existen casos que provocan heridas sociales difíciles de cicatrizar y que demandan un mayor estado de alerta en los sistemas de control de la salud mental.

Uno de ellos es el que, a mediados de este año, sacudió a Coronel Suárez y por el cual una mujer que buscó quitarse la vida fue rescatada de manera casi milagrosa, aunque en esa acción provocó la muerte de su hija de apenas 2 años.

La Justicia de Bahía Blanca acaba de ratificarle la prisión preventiva a Antonella Culotta (35), pese a que su defensor reclamaba que sea internada en un instituto psiquiátrico ajeno al régimen penal.

El abogado Eduardo Zalba exigía una atención especial, la misma que Antonella no tuvo -o fue insuficiente- antes de cometer el homicidio agravado de su hija y por el cual afronta cargos con la pena más alta del Código Penal: prisión perpetua.

La mujer tuvo varios intentos de suicidio antes del desenlace fatal ¿Por qué seguía a cargo de la guarda de su hija?

Devastada, a fines de mayo pasado, se encerró en su casa de Belgrano al 700, en Coronel Suárez, y comunicó en vivo su estado de angustia a Micaela Galarza, una influencer que tiene un portal sobre maternidad y mujeres y que no solo la escuchó a través de Instagram sino que, aún a la distancia, llamó al 911.

Antonella cortó la comunicación y abrió las hornallas de la cocina para liberar gas.

La Policía llegó tan rápido como pudo, forzó una abertura y encontró desvanecida a la madre y su hija. La mujer sobrevivió; la pequeña, no.

¿Es penalmente responsable de sus actos? Para la Cámara Penal, sí.

Los jueces decidieron mantenerla privada de la libertad porque entendieron que existen "peligros procesales" que justifican esa medida.

Y remarcaron algunos agravantes de su conducta: la corta edad de la víctima y el hecho de cerrar la puerta y dejar colocada la llave desde adentro, como obstáculo a los socorristas que buscaron impedir el auxilio.

La Justicia también rechazó la internación fuera del sistema carcelario para Culotta, porque no se dieron "las razones" por las cuales no se debería continuar bajo trámite penal, con la atención psiquiátrica necesaria en una unidad penitenciaria.

Pero más allá de la necesaria atención que hoy requiere la mujer, lo importante, con el daño irreparable consumado, es saber de qué manera evitar que haya nuevas "Antonellas".

"Escuchar más"

Micaela Galarza es oriunda de Zárate, tiene más de 130 mil seguidores en su cuenta de Instagram, denominada @bruno_ymamá, y es creadora de reels sobre "maternidad sin filtro" y "embarazo".

Se convirtió en protagonista involuntaria del caso cuando Antonella le escribió por ayuda y "Mica", a la distancia, la escuchó y la acompañó.

"Hay que escuchar más a las personas. A veces uno no se da cuenta de estas cosas hasta que no le pasa o lo vive. A mi me pasó, yo también tuve un posparto y depresión. Es necesario estar acompañada de las personas adecuadas y que te escuchen", comentó la influencer a La Nueva.

Agregó que "a veces quienes están a tu alrededor creen que exagerás o te dicen que seas positiva, pero no es fácil. Ella (por Antonella) en ese momento pidió ayuda, no solo a mi, sino que lo venía haciendo, pero nadie escuchó".

"Los profesionales que la atendían tampoco la escucharon y solamente la medicaban. A veces no se necesita solo remedios, sino que te escuchen. Es importante que te digan que las cosas van a estar bien, que te dejen llorar, si tenés ganas, y te acompañen".

Micaela sostuvo que en muchas ocasiones quienes padecen esta situación la sufren en silencio.

"Uno tiene sentimientos que en algún momento provocan una explosión. Muchas veces, por no molestar, callamos, fingimos que está todo bien y salimos a la calle como si no pasara nada, pero al volver a nuestra casa otra vez nos sentimos vacíos".

"Antes de que me pasara pensaba que jamás me lastimaría, pero cuando exploté lo hice sin pensarlo. No aguantaba más. Llegué a pensar que mi hijo o mi pareja iban a estar mejor sin mí. No es que una no piensa en su hijo, sino todo lo contrario. Esa persona actúa así justamente pensando que eso podría ser lo mejor para ellos".

Micaela destacó que es decisiva la presencia de familiares y amigos, pero de aquellos "a los que les interese lo que te pase y te escuchen de verdad".

Dijo que no volvió a tener contacto con Antonella, aunque sí intercambió mensajes con allegados y vecinos de Coronel Suárez.

"Me llegan siempre mensajes de mamás a las que les pasa lo mismo, que están con tratamientos y no se sienten escuchadas. La maternidad en soledad es muy fea y complicada. Las mujeres se las rebuscan como pueden, están muy cansadas y sufren las consecuencias de esa situación".

"Nunca me había pasado algo como lo de 'Anto', donde tuve que hacer de todo para poder encontrarla estando lejos, pero muchas me han contado que han pasado por lo mismo", finalizó.

Atender señales

La psicóloga Alba Picardi, integrante de la Mesa de Abordaje a la Problemática del Suicidio local, advirtió que esta problemática requiere un abordaje integral, siempre enmarcado en la salud pública.

"Es fundamental el papel de las políticas públicas en prevención, como la detección temprana en el seguimiento de personas que están en riesgo", dijo.

Observó, en ese sentido, que "hoy por hoy, lamentablemente, tenemos una fragmentación en diferentes niveles de atención, tanto pública como privada. Vemos que lo público está comprometido con la temática y que todavía nos falta mayor compromiso desde el ámbito privado. El abordaje de la salud mental quedó muy relegado a lo público".

"Sería importante sumar al área de Educación. Entendemos que es agotador que todas las temáticas caigan en las escuelas, pero sería muy importante la detección oportuna de los docentes", sostuvo.

Picardi también consideró necesario mejorar el trabajo articulado, lograr mayor capacitación y sensibilización en los equipos de trabajo, pensar en pautas de recomendación sistemáticas para la población y una actualización de los protocolos.

La profesional remarcó que no existe un solo motivo para el avance hacia esta problemática y que se trata de una cuestión multicausal.

"Tampoco tenemos que pensar que solamente las personas con un padecimiento en salud mental tienen un intento de suicidio o conductas lesivas. Cualquier persona en situación de crisis puede tener este tipo de reacciones. Algo que nos tiene que alertar son los cambios marcados en el estado de ánimo y, sobre todo, si no tienen una explicación razonable o que respondan a un evento, como un duelo.

"Aunque haya una explicación, y vemos que ese cambio en el estado de ánimo persiste en el tiempo, también hay que recurrir a un profesional.

Otros indicadores son la pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba, el aislamiento social, problemas de sueño, dificultades persistentes para comer y falta de energía o concentración", explicó.

La psicóloga, por otro lado, también admitió que sí existen otras manifestaciones tradicionales, las de aquellas personas "que sienten que son culpables o que no sirven o que están desesperanzadas".

"Muchas veces son formas de pedir auxilio y, en general, esas personas no quieren buscar ayuda. La familia debe involucrarse, aunque no sea necesariamente sea lo que quiere la persona afectada", explicó.

Picardi prefirió no abordar estadísticas, porque no están recomendadas para estas temáticas, pero aclaró que la situación de Bahía es similar a los parámetros nacionales y que hay que poner especial atención en dos grupos etarios: los adolescentes y los adultos mayores.

Dónde pedir ayuda

Emergencia. En una situación de emergencia, la comunicación adecuada es al número 107, que permite la activación del Sistema Integrado de Emergencias Prehospitalaria (Siempre).

0800. El Ministerio de Salud de la Nación cuenta con una línea telefónica gratuita y confidencial (0800-999-0091), que está activa las 24 horas. También existe una línea de atención provincial: 0800 222 5462.

Bahía. En nuestro ámbito, el departamento de Salud Mental de Bahía Blanca está disponible a través de los números 4551159 / 2914261642 / 2914979607 o en Zelarrayán 850.

Abordaje. En nuestra ciudad existe desde hace más de 10 años la Mesa de Abordaje para la Prevención del Suicidio (MAPS), que funciona en el Concejo Deliberante y se reúne periódicamente para analizar situaciones, estadísticas e instrumentar actividades que sirvan para capacitación y prevención.