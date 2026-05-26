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Libertadores: Estudiantes lo ganó en la agonía y avanzó a octavos

Mikel Amondarain anotó el gol de la victoria ante DIM en tiempo de descuento.

   Con un gol en tiempo de descuento, Estudiantes de La Plata venció a Independiente Medellín 1 a 0 y logró avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, tras cerrarse la fase de grupos.

   El Pincha tenía que ganar si o sí para poder avanzar de ronda y el tanto de la victoria llegó a los 91 minutos por intermedio de Mikel Amondarain. 

El triunfo le dio la clasificación al “Pincha”, que avanzó en el segundo lugar del grupo A con nueve puntos, mientras que el conjunto colombiano quedó relegado al tercer lugar, con siete unidades, y jugará los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Flamengo, que derrotó a Cuzco de Perú 3 a 0 como local cerró con 16 puntos y un cómodo primer puesto.

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