Tres Arroyos: robó en una casa pero lo vieron, lo siguieron y lo atraparon

Un hombre que había robado distintas herramientas de una vivienda de Tres Arroyos fue detenido luego de que un familiar de la víctima lo viera en pleno delito, lo siguiera y avisara a la Policía.

El acusado, de 37 años, fue arrestado en Emilio De la Calle al 1.000 por personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal tresarroyense.

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El procedimiento se dio en la tarde de ayer, cuando el sospechoso -a quien no se identificó- forzó la puerta del garaje de una casa ubicada en Pedro N. Carrera al 1.000, propiedad de un hombre de 63, a quien despojó de una mochila con alargues varios, una masa, estribos y otros elementos.

Un familiar del damnificado vio cómo se consumaba el hecho y siguió tras los pasos del ladrón, mientras daba aviso de la situación al teléfono de emergencias.

De esa manera se logró la captura del acusado y se recuperó lo sustraído. Tomó intervención en el caso, encuadrado como robo en grado de tentativa, la UFIJ Nº 13.