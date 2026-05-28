Desde el circulo de Trump elogiaron a Milei: “Su liderazgo hace que el hemisferio sea más seguro y fuerte”

El coordinador de la Oficina de Contraterrorismo de Estados Unidos, Gregory LoGerfo, sostuvo hoy que "el liderazgo de (Javier) Milei y de las autoridades de su país hace que nuestro hemisferio sea más seguro y más fuerte”.

“La Argentina es un líder en nuestro hemisferio en cuestiones vitales de seguridad nacional y antiterrorismo", agregó el funcionario de Donald Trump en una celebración por el 25 de mayo que tuvo lugar en la embajada argentina en Washington.

Tras una intervención inicial del embajador argentino ante más de 300 invitados en la sede diplomática, Lo Gerfo dijo que “Estados Unidos impulsa una política exterior que fortalece las alianzas con aquellos países dispuestos a enfrentar amenazas compartidas y a buscar una cooperación práctica”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese sentido, consideró que la Argentina “es un socio fundamental en este esfuerzo”.

“Nuestras dos naciones comprenden que las amenazas del siglo XXI exigen un nuevo nivel de colaboración. Como dejó claro el secretario (de Estado) Marco Rubio, las organizaciones criminales transnacionales, los narcotraficantes y las pandillas violentas hacen mucho más que traficar drogas: debilitan a los gobiernos, siembran el terror y cobran vidas inocentes“, indicó.

“Hoy, tanto Estados Unidos como la Argentina tienen la oportunidad y la responsabilidad de profundizar su cooperación“, agregó LoGerfo.

A su turno, el director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional norteamericano, Michael Jensen, se mostró “sumamente optimista respecto al futuro de la Argentina y al futuro compartido” de ambos países.

“Me entusiasma colaborar en materia de seguridad, a medida que la Argentina construye unas Fuerzas Armadas extraordinarias. Pero me entusiasma aún más trabajar juntos en la construcción de esas relaciones comerciales a largo plazo que estrecharán aún más los lazos entre nuestras naciones", indicó.

Para Jensen, "las reformas están funcionando" y "las inversiones están llegando".

"Tenemos mucho trabajo por hacer juntos en ese ámbito", enfatizó, y añadió que la “nueva Argentina” está “abierta a los negocios y lista para recibir inversiones”.

“Al igual que Trump, Milei es un hombre centrado en el futuro, dispuesto a tomar decisiones difíciles ahora para encauzar al país por la senda correcta“, remarcó. (N/A)