Liniers impulsará una histórica capacitación con un referente del vóleibol argentino

El Club Atlético Liniers se convertirá en el epicentro del vóleibol local regional con la confirmación de un evento formativo de altísimo nivel. Durante los días 20 y 21 de junio próximo, el destacado entrenador Hernán Ferraro dictará una clínica intensiva de capacitación técnico-táctica para ambas ramas, que estará orientada de forma exclusiva a entrenadores y profesores de educación física.

El actual entrenador del Club Ciudad de Buenos Aires y ex entrenador de Las Panteras y ex asistente de Julio Velasco en la Selección Masculina, trabajará de manera intensiva durante dos jornadas. El evento, declarado de interés municipal, está avalado por la Asociación Bahiense y tendrá el auspicio del Instituto del Deporte del Municipio.

El curso abordará contenidos teóricos y prácticos vinculados a las últimas tendencias del vóleibol de alta competencia adaptadas al ámbito formativo, escolar y de desarrollo. Los asistentes podrán incorporar herramientas fundamentales sobre planificación de entrenamientos, sistemas tácticos ofensivos y defensivos, y metodologías para la captación y captación de talentos deportivos.

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Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de clínicas abiertas para enriquecer el nivel de competencia local y regional, brindando a los entrenadores y profesores de educación física la posibilidad de interactuar de forma directa con un entrenador con experiencia internacional.

Inscripciones y Contacto

Las jornadas de capacitación se desarrollarán de manera concentrada durante el fin de semana del viernes 20 y sábado 21 de junio en avenida Alem 1089. Al tratarse de módulos prácticos presenciales, los cupos para participar de las actividades serán limitados.

Para informes sobre el cronograma de actividades, aranceles y reservas de lugar, los interesados pueden comunicarse al teléfono 291-5093873 o ingresar directamente al sitio web oficial del evento: ferraroliniers.vercel.app.

Trayectoria de elite

Hernán Ferraro cuenta con un recorrido profesional de máxima jerarquía en el plano nacional e internacional, consolidándose como un referente ineludible del vóley argentino: