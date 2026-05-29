Schmid normalizó la FEMPINRA en Bahía Blanca y lanzó una dura advertencia al Gobierno: "El mercado construye la peor sociedad"

En lo que representa un fuerte movimiento de piezas en el tablero sindical y político, Juan Carlos Schmid encabezó este viernes en Bahía Blanca el plenario de normalización regional de la FEMPINRA (Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval).

El desembarco del líder sindical se dio en un clima de extrema sensibilidad, marcado a fuego por la crisis del transporte, el impacto de la Ley de Bases y la agenda de desregulación que promueve el Gobierno nacional de Javier Milei.

La elección de Bahía Blanca como epicentro de esta normalización no fue casual. El complejo portuario local es un nodo estratégico clave en materia logística, cerealera y energética para el país. En ese escenario, los gremios marítimos y navales buscaron consolidar un frente unificado pocos días después de que la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) se declarara en estado de alerta y movilización a nivel nacional.

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Durante una concurrida conferencia de prensa previa al plenario, Schmid no ahorró críticas hacia la Casa Rosada y apuntó contra la reforma laboral vigente. "Venimos muy preocupados porque vemos una ofensiva sostenida sobre el movimiento obrero desde que llegó este Gobierno", disparó el dirigente, quien además calificó de "anticonstitucional" el protocolo antipiquetes, recordando que la propia Federación ya sufrió sanciones económicas por ejercer el derecho a la protesta.

Al ser consultado sobre el contraste entre los números récord de exportación que exhiben terminales como la de Bahía Blanca y la realidad de los trabajadores, Schmid fue tajante: "La Argentina tiene saldos exportables importantes en el sector agroexportador, en hidrocarburos y en minería, pero eso no está traccionando al conjunto del pueblo argentino. El mercado puede arrojar la mejor tasa de rentabilidad, pero es lo que construye la peor sociedad", sentenció, alertando sobre la caída del consumo, los despidos y el deterioro del poder adquisitivo.

Hacia el final de la jornada, y de cara a las próximas licitaciones de dragado previstas en el país, Schmid buscó desactivar versiones sobre el desplazamiento de mano de obra local. "Hay un cargamento enorme de pavadas que se dicen en la prensa", fustigó. "En las licitaciones en Argentina lo que hay son firmas extranjeras, pero no hay empleo extranjero. A nadie se le ocurriría decirle a la Ford que se vaya porque es norteamericana, porque adentro los que trabajan son argentinos. Bueno, esto ocurre también en el dragado", graficó para llevar tranquilidad a las familias del sector.