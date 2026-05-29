Las fotos de la semana en el Instagram de La Nueva.

La foto de la semana en La Nueva. es de Sebastian Pacheco con el usuario @jspfotografia en Instagram. ¡Felicidades!

Los tres usuarios destacados por compartir sus mejores fotos con la etiqueta #ConcursoLaNueva son: Lucia Fajardo @luciafajardo.ph, Nancy Coronel @nancy_coronel2017 y Sofi Lemos @lemosofi.

Participar es muy fácil, solo tenés que etiquetar tus fotos con el hashtag #ConcursoLaNueva en la descripción de la publicación. Cada semana seleccionamos una foto ganadora y destacamos a tres usuarios. Las fotos elegidas son publicadas en la edición impresa de La Nueva. del día domingo.