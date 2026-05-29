9 de Julio había guardado una carta y se quedó con el Nº1 en la LBB Plata, que ya tiene los cruces

Albano Costa volvió a ponerse la camiseta 9 de Julio. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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9 de Julio se quedó con el Nº1 de la fase regular correspondiente al primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", al vencer esta noche a Bahía Basket, por ajustado 74 a 71, en la undécima y última fecha.

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El albiazul sorprendió con la inclusión de Albano Costa, quien estuvo en Oberá (en la Liga Nacional y la Liga Próximo), y que estará participando de los partidos eliminatorios en esta parte del torneo.

Justamente el menor de los hermanos Costa fue determinante para que 9 de Julio cumpliera el objetivo del primer puesto, siendo uno de los clasificados directos a cuartos de final, instancia a la que también accedieron San Lorenzo (2º), Sportivo Bahiense (3º) y Altense (4º).

Los otros resultados

San Lorenzo superó de visitante a Espora, 88 a 62; Sportivo venció como huésped a Velocidad, 77 a 60; Altense le ganó en Punta Alta a Argentino, 64 a 51; Comercial derrotó a La Falda, de visita, 65 a 53 y El Nacional se impuso a Ateneo, en la Quinta, 60 a 58.

Este último resultado fue el único que modificó dos posiciones, tomando en cuenta en qué lugar había llegado cada uno a esta fecha.

Los cruces

Los partidos eliminatorios, al mejor de tres, comenzarán el martes con Comercial (5º)-Espora (12º); Velocidad (6º)-Bahía Basket (11º); Argentino (7º)-La Falda (10º) y El Nacional (8º)-Ateneo (9º).

En tanto, el viernes invertirán las localías.

De estos ocho surgirán los cuatro rivales de los que esperan.

9 de Julio 74, Bahía Basket 71

9 de Julio potenció su equipo en el cierre de la fase regular con la inclusión de Albano Costa, quien viene de hacer otra temporada en Oberá.

Su participación fue fundamental para la victoria mucho más complicada de lo que indica la posición de cada uno en la tabla.

Costa jugó 27m12, sumando 20 puntos, con 4-7 en triples, 1-5 en dobles y 6-10 en libres, más 11 rebotes, 2 asistencias y 4 pérdidas.

En tanto, su hermano Manuel terminó con 17 unidades, (5-12 en triples, incluídos los dos últimos).

En la visita, justamente un ex 9 de Julio, Juan Bautista Kiessling, completó 17 puntos (3-4 en t3, 2-5 en t2 y 4-5 en t2).

9 de Julio (74): A. Pena (3), L. Lucchetti (6), M. Costa (17), L. Vecchi (6), B. Rodríguez (6), fi; R. Blanco (11), A. Osinaga (2), A. Costa (20) y F. Flores (3). DT: Julián Turcato.

Bahía Basket (71): F. Salce (4), E. Kloster (2), M. Morando (16), S. Ponzoni (9), S. Russi (5), fi; A. Durand (15), J.B. Kiessling (17), E. Jaime (2), J.C. Mambretti (1) y E. Zandonadi. DT: Juan Pablo Coronel.

Cuartos: 9 de Julio, 13-15; 39-33 y 52-52.

Árbitros: Horacio Sedán,⁩ Ariel Di Marco y Alberto Arlenghi.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Espora 62, San Lorenzo 88

Espora (62): M. Achor (18), M. Veliz (9), J.M. Coronel (7), L. Ruiz (15), T. Galant (7), fi; N. Cornago (3), M. Salinas (1), I. Costanzo y J. Martínez (2). DT: Juan Gilberto Soldini.

San Lorenzo (88): R. Aguirre (7), M. Martínez (15), L. Fernetich (12), N. Herbik (13), J. Coria (7), fi; J. Fuentes (4), N. Diez (8), F. Mariezcurrena (9), S. Seewald (2), S. Calvo (7), L. Miranda (2) y J.B. Renzi (2). DT: Nicolás Becchina.

Cuartos: Espora, 16-21; 25-47 y 44-66.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Lucas Andrés y Francisco Irrazábal.

Cancha: José Galié (Espora).

Velocidad 60, Sportivo 77

Velocidad (60): S. Dutari (9), S. Ferrari (13), B. Mandolesi (2), B. Aceituno (4), A. Icasto (12), fi; R. Ayala (9), P. Pollio (6), A. Calderone (2), G. Berdini (3) y F. Berdini. DT: Alan Rava.

Sportivo (77): M. Boccatonda (12), G. Martínez (18), U. Montes (11), E. Miguel, M. Ayala (15), fi; J. Tuero, B. Guaglianone (3), G. Stach (16) y S. Sosa (2). DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Velocidad, 10-25; 26-42 y 46-54.

Árbitros: Sebastián Arcas, Marcelo⁩ Gordillo y⁩ Leonardo Bressan.⁩

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Altense 64, Argentino 51

Altense (64): M. Ortega (4), E. Pordomingo (7), J.M. Bicondoa, B. Baier (6), D. Agalupe (7), fi; L. Jaimes (11), A. Lera (10), N. Zanabria (11), J. Gómez (6) y M. Simoncini (2). DT: Nicolás Altamirano.

Argentino (51): J.P. Paronetto (11), J.C. Reschini (5), B. Ugolini (6), J. Gonzalía (10), M. Montanaro (8), fi; G. Parrotta (2), S. Boyé (4), F. Durando (4) y F. Malmesi (1). DT: Matías Ticozzi.

Cuartos: Altense, 17-16; 32-26 y 48-42.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Cruz Schernenco y Fabrizio Rey⁩.

Cancha: Armando Traini (Altense).

La Falda 53, Comercial 65

La Falda (53): B. Minucci (21), F. Riccio (5), V. Kleja (11), B. Jaratz (6), J. Chazarreta, fi; I. Frisón (3), P. Amigo (7), J.P. Troja, M. Cuchetti y A. Viñuela. DT: Juan Miguel Vigna.

Comercial (65): J.C. Iturbide (3), S. Bussetti (1), L. Orellano (19), M. Álvarez (3), F. Cardone (14), fi; G. Barcala (12), M. Maina (10), R. Lorenzo y F. Asensi (3). DT: Gustavo Candia.

Cuartos: La Falda, 10-12; 25-24 y 37-46.

Árbitros: Sebastián Giannino, Joaquín Irrazábal y Camila⁩ Robles.

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

El Nacional 60, Ateneo 58

El Nacional (60): A. Catalán (10), F. Dulsan (6), S. Marzialetti (9), R. Arce (12), M. Cruglak (18), fi; O. Rayes, E. Walter, V. Díaz (5), A. Ferreyra y T. Bustos. DT: Juan Cruz Santini.

Ateneo (58): M. Leiva (15), T. Gómez Lepez (3), B. Sacomani (14), G. Mallemaci (3), D. Ezcurra (9), fi; L. Gómez, N. Bejarano (7), J. Margiotta (3), M. Casco (4), G. Domenichetti y A. Pozzi. DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: El Nacional, 17-13; 28-36 y 44-42.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Alexia González y Jerónimo Javier Ocampo.⁩

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Posiciones

Así finalizaron:

1º) 9 de Julio, (9-2) 20 puntos (arrastre: 10)

2º) San Lorenzo, (9-2) 20 (10)

3º) Sportivo, (8-3) 19 (9,5)

4º) Altense, (8-3) 19 (9,5)

5º) Comercial, (8-3) 19 (9,5)

6º) Velocidad, (6-5) 17 (8,5)

7º) Argentino, (5-6) 16 (8)

8º) El Nacional, (4-7) 15 (7,5)

9º) Ateneo, (4-7) 15 (7,5)

10º) La Falda, (2-9) 13 (6,5)

11º) Bahía Basket, (2-9) 13 (6,5)

12º) Espora, 12 (1-10) (6)