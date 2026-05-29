Refuerzo de Selección: Nicolás Otamendi firmó su contrato con River

River oficializó lo que era un secreto a voces. Nicolás Otamendi se transformó en el primer refuerzo para la próxima temporada.

El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina cumplió su deseo de jugar con la camiseta del Millonario, club del que es hincha.

Nicolás Otamendi firmó contrato con River por 18 meses, por lo que estará ligado a la institución hasta diciemnbre de 2027.

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El defensor llegó libre de Benfica y ya resolvió su futuro para poder centrarse en su último Mundial con la Selección Argentina.

Nicolás Otamendi es el quinto campeón del mundo en el plantel actual de River, que ya contaba con Franco Armani, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Germán Pezzella.

"Estoy viviendo lo siguiente a un sueño. Contentísimo de llegar al club del que soy hincha, lo esperé mucho", reveló el defensor en diálogo con Radio La Red.

Otamendi se encuentra ante el que será su cuarto y último Mundial, participó en todos desde Sudáfrica 2010 a excepción de Brasil 2014, y viene de despedirse del público argentino con la Selección en una fecha FIFA de amistosos ante Mauritania y Zambia, incluso convirtiendo un gol de penal en el segundo de ellos.

Pieza fundamental sobre el que se levantó el ciclo de Scaloni en el seleccionado argentino, Otamendi se mantuvo como un titular insustituible desde el comienzo, disputando 50 partidos con el pujatense al mando del combinado nacional, en dupla con Cristian “Cuti” Romero en la mayoría de ellos, y con cuatro títulos: las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar de 2022.

Además, el central viene de ser titular y capitán durante toda la temporada con el Benfica portugués, siempre que sus condiciones físicas se lo permitieron, en un club al que llegó en la temporada 2020/21 y cuya camiseta defendió en 231 ocasiones.

Surgido de Vélez en 2008, el zaguero jugó dos años con la “V azulada” en el pecho, entre los cuales fue campeón del Torneo Clausura 2009, hasta que fue vendido al Porto de Portugal en mediados de 2010, por un total de 8 millones de euros.

Tras cuatro buenas temporadas en Portugal fue comprado por el Valencia, que tuvo que prestarlo al Atlético Mineiro brasileño por una cuestión burocrática pero fue titular en su vuelta al club español, para luego dar el gran salto al Manchester City, en donde jugó 210 encuentros durante cinco temporadas y fue bicampeón de la Premier League.