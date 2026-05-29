La increíble jugada que condenó al descenso al Canarias del "Che" García

Una increíble victoria de Zaragoza ante Breogán le permitió su propia salvación y condenó al descenso al Gran Canaria que dirige el bahiense Néstor García.

Un triple agónico de Marco Spissu, tras un rebote ofensivo, le dio al triunfo por 95 a 94, para mantenerse en la elite del básquetbol español.

Mientras que el equipo del "Che", que también tiene al argentino Nicolás Brussino, bajó a segunda división luego de 31 años.

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Este resultado, sumado al último traspié ante Valencia, decretaron el final del equipo de Néstor, que finalizó con 10 triunfos y 24 derrotas, ubicándose en la penúltima colocación (17º) de la tabla y perdiendo la categoría junto con Granada (18º).

El DT de nuestra ciudad había asumido en reemplazo de Jaka Lakovic a comienzos de abril, cuando Canarias ya se encontraba en una delicada situación en la zona baja de la tabla.

En ese momento, el equipo de la isla se ubicaba 15º (7 victorias y 18 derrotas) y acumulaba 8 derrotas en fila.