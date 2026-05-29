Isabella Roldán sumará otro torneo internacional con la camiseta de Argentina
La bahiense quedó entre las 12 que disputarán la AmeriCup U18.
La bahiense Isabella Roldán (9 de Julio) quedó entre las 12 jugadoras argentinas que representarán al país en la AmeriCup U18 en Irapuato, México.
El torneo se jugará del 9 al 15 de junio y entregará cuatro plazas a la Copa del Mundo, del 17 al 25 de julio de 2027 en Chengdu, China.
Argentina será parte del Grupo B junto a Estados Unidos, Paraguay y el país anfitrión
De esta manera, llegó hasta el último corte la otra representante de nuestro medio y de 9 de Julio, Delfina Álves da Florencia, quien seguramente tendrá otras posibilidades a futuro.
El debut para las chicas será el martes 9 frente a Estados Unidos, el miércoles 10 enfrentará a Paraguay y el viernes 12 cerrará la fase inicial ante México.
En la otra zona competirán Canadá, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.
El formato de competencia tendrá una modificación respecto a ediciones anteriores.
Los líderes de cada grupo avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos y terceros disputarán un cruce eliminatorio para completar el cuadro. Los equipos que finalicen en la cuarta posición jugarán por la reclasificación del 5° al 8° puesto.
Las jugadoras
Matilda Campo | 2008 | Vélez Sarsfield
Francisco Canello | 2009 | Unión Florida
Santina Cherot | 2009 | Tomás de Rocamora
Sofía González | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda
Sol Lemesoff | 2009 | Obras Sanitarias
Sofía Lombardero | 2008 | Vélez Sarsfield
Florencia Losada | 2010 | Tomás de Rocamora
Celina Novatti | 2009 | Hindú
Sofía Novoa | 2008 | Obras Sanitarias
Venetia Oliva | 2010 | Berazategui
Isabella Roldán | 2009 | 9 de Julio
Renata Scordo| 2008 | Lanús