Isabella Roldán sumará otro torneo internacional con la camiseta de Argentina

La bahiense Isabella Roldán (9 de Julio) quedó entre las 12 jugadoras argentinas que representarán al país en la AmeriCup U18 en Irapuato, México.

El torneo se jugará del 9 al 15 de junio y entregará cuatro plazas a la Copa del Mundo, del 17 al 25 de julio de 2027 en Chengdu, China.

Argentina será parte del Grupo B junto a Estados Unidos, Paraguay y el país anfitrión

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De esta manera, llegó hasta el último corte la otra representante de nuestro medio y de 9 de Julio, Delfina Álves da Florencia, quien seguramente tendrá otras posibilidades a futuro.

El debut para las chicas será el martes 9 frente a Estados Unidos, el miércoles 10 enfrentará a Paraguay y el viernes 12 cerrará la fase inicial ante México.

En la otra zona competirán Canadá, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.

El formato de competencia tendrá una modificación respecto a ediciones anteriores.

Los líderes de cada grupo avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos y terceros disputarán un cruce eliminatorio para completar el cuadro. Los equipos que finalicen en la cuarta posición jugarán por la reclasificación del 5° al 8° puesto.

Las jugadoras

Matilda Campo | 2008 | Vélez Sarsfield

Francisco Canello | 2009 | Unión Florida

Santina Cherot | 2009 | Tomás de Rocamora

Sofía González | 2008 | Náutico Sportivo Avellaneda

Sol Lemesoff | 2009 | Obras Sanitarias

Sofía Lombardero | 2008 | Vélez Sarsfield

Florencia Losada | 2010 | Tomás de Rocamora

Celina Novatti | 2009 | Hindú

Sofía Novoa | 2008 | Obras Sanitarias

Venetia Oliva | 2010 | Berazategui

Isabella Roldán | 2009 | 9 de Julio

Renata Scordo| 2008 | Lanús