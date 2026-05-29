El dólar oficial encadenó su segunda suba mensual al hilo: ¿a cuánto cerró en Bahía Blanca?

El dólar oficial encadenó su segundo aumento mensual consecutivo este viernes y cerró arriba de los $1.400 en la última rueda de mayo. No obstante, en el año aún arrastra una caída del 3,2% (-$47). Esto se dio en el marco de una acentuación de las compras por parte del Banco Central (BCRA), que ya superan los u$s2.531 millones en el mes, impulsado por la liquidación del agro y el regreso de emisiones de deuda corporativa.

En Bahía Blanca, el precio de cierre para la compra fue de 1.382,75 pesos para la compra (-1,38%) y 1.434,99 pesos para la venta (-$0,61), lo que se traduce en una variación negativa de -0,04% y un spread de 52,24 pesos.

El dólar Blue, por su parte, operó en nuestra ciudad igual que en la jornada anterior, es decir 1.418,00 pesos para la compra y 1.445,00 pesos para la venta.

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En la City porteña, el tipo de cambio retrocedió $2 a $1.408 para la venta en el segmento mayorista y la cotización quedó nuevamente lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy escaló $1.757,34, con una brecha del 24,8%. El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s719,8 millones.

En el correr del mes, el dólar mayorista avanzó 1,2% (+$17), tras subir en tres de las cuatro semanas y tocar un máximo el pasado miércoles 27.

En tanto, los contratos de futuros operaron subas por hasta 0,3% en tramos de 2026, pero anotaron mayoría de bajas en los de 2027.

El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.410 para fines de mayo y a $1.615 para fines de diciembre. Este viernes, se operaron unos u$s1.639 millones.

A nivel minorista, el dólar cerró a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta se posicionó a $1.859.

Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del BCRA, el dólar marcó un promedio ponderado de $1.431,57.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.434,96, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.485,40, por lo que la brecha con el mayorista se sostiene a 5,5%. En tanto, el dólar blue cotiza estable a $1.430 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

La dinámica del tipo de cambio continúa contrastando con la inflación acumulada del año, que ronda el 14%, profundizando así la apreciación real del peso y reavivando el debate sobre atraso cambiario dentro del mercado.

En riesgo país se ubicó en 493 puntos, uno menos que en la jornada de ayer, siendo la variación de -0,20%.

El BCRA profundiza la estrategia de compra de reservas

El otro foco del mercado continúa siendo el ritmo de compras del BCRA. El pasado jueves, la autoridad monetaria compró u$s447 millones en el MLC.

"Esta se convirtió en la segunda compra más alta desde el inicio de la fase de remonetización en 2026, apenas por debajo de los u$s458 millones adquiridos el 10 de abril", destacaron desde Portfolio Personal Inversores (PPI).

Señalaron, además, que esos u$s447 millones "fueron equivalente al 81,4% del volumen operado en el spot" del la plaza local. Así, a falta de solo una rueda para cerrar mayo, las compras acumuladas del mes ascendieron a u$s2.531 millones, acercándose ya a los US$2.770 millones registrados en abril.

El Gobierno apuesta a que tanto la liquidación agrícola como las colocaciones de deuda privada y provinciales ayuden a seguir fortaleciendo reservas y sostener la estabilidad cambiaria durante los próximos meses.

Según consultora Invecq, las emisiones de obligaciones negociables ya superan los u$s1.600 millones en mayo, más que durante todo abril, reflejando una mejora en las condiciones financieras locales. (Fuente: Ámbito).