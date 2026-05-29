Atletas de Bahía Blanca y la región competirán en el Provincial U14 de Atletismo en Tandil

El Provincial U14 de Atletismo que se desarrollará este fin de semana en Tandil contará con la presencia de jóvenes promesas provenientes de Bahía Blanca, Punta Alta y Tornquist.

Por Punta Alta competirán Jana Sequeiros, en 1200 metros llanos y 1500 metros marcha; León Quiroga, en 80 metros, 150 metros y lanzamiento de disco; y Máximo Valenzuela, en lanzamiento de bala y martillo.

La representación de Tornquist estará conformada por Luciano Gil, quien participará en salto en largo, salto con garrocha y lanzamiento de disco; Santiago Ceballez, en salto en largo, salto en alto y lanzamiento de disco; Sol Rojas, en lanzamiento de bala y martillo; y Alma De Castro, en pentatlón.

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A ellos se sumarán los atletas de la Escuela Municipal de Atletismo (EMA) de Bahía Blanca. Pedro Fernández competirá en 80 metros, 150 metros y salto en largo, mientras que Sofía Monasterio lo hará en 80 metros y lanzamiento de bala.

Por otra parte, desde la EMA también llegó una destacada noticia con la clasificación de Rocío Detzel al Campeonato Nacional de Cross Country, que se disputará el próximo 6 de junio en Balcarce.

La atleta obtuvo su lugar tras finalizar en el cuarto puesto del Campeonato Provincial en la categoría U20.

Desde la organización se informó que el Campeonato Provincial U14 podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la Asociación Tandilense de Atletismo, permitiendo que familiares, entrenadores y aficionados acompañen las actuaciones de los atletas durante ambas jornadas de competencia.