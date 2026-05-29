Desde este sábado empieza a regir una nueva tarifa de colectivos en Bahía Blanca

A partir de las 00 horas de este sábado entrará en vigencia el nuevo cuadro tarifario del sistema de transporte público urbano de Bahía Blanca. La actualización se hará efectiva de manera gradual, conforme las nuevas tarifas sean incorporadas en las máquinas validadoras de cada sección.

Con el nuevo esquema, la tarifa plana para la primera sección ascenderá a 1.838,55 pesos, mientras que para la segunda sección será de $2.060,32.

Los viajes hacia General Daniel Cerri tendrán un valor de $2.171,08 y los correspondientes a Cabildo costarán $3.484,69.

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En cuanto a los beneficios para usuarios frecuentes, la categoría Pasajero Frecuente A tendrá valores de $1.103,13 para la primera sección y $1.236,19 para la segunda. Por su parte, la categoría Pasajero Frecuente B abonará $1.378,91 y $1.545,24, respectivamente.

Los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario pagarán $919,28 en la primera sección y $1.030,16 en la segunda.

Asimismo, los usuarios alcanzados por los atributos sociales continuarán accediendo a tarifas diferenciales, con un costo de $827,35 para la primera sección.

El sistema también mantendrá vigente el beneficio del Boleto Combinado, que permite utilizar dos líneas de colectivo dentro de un lapso de una hora, abonando únicamente el primer viaje, mientras que el segundo pasaje resulta gratuito.

Los atributos sociales alcanzan a jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales y beneficiarios de distintos programas nacionales, entre ellos la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Progresar, Seguro por Desempleo, Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Promover Igualdad de Oportunidades, Programa Volver al Trabajo, Programa Acompañamiento Social y Pensiones No Contributivas.

Desde el Municipio recordaron que la implementación será progresiva durante las primeras horas de la jornada, en función de la actualización de los equipos instalados en cada colectivo, por lo que podrían registrarse diferencias temporales hasta que el nuevo cuadro tarifario quede completamente operativo en toda la flota.

Tarifa plana

*1° Sección: $1838,55.

*2° Sección: $2060,32.

*General Cerri: $2171,08.

*Cabildo: $3484,69.

Pasajero frecuente A

*1° sección: $1103,13.

*2° sección: $1236,19.

*General Cerri: $1302,65.

*Cabildo: $2090,81.

Pasajero frecuente B

*1° sección: $1378,91.

*2° sección: $1545,24.

*General Cerri: $1628,31.

*Cabildo: $2613,51.

Escolares inicial, primario y secundario

*1° sección: $919,28.

*2° sección: $1030,16.

*Cabildo: $1742,34.

Atributos sociales

*1° sección: $827,35.

*2° sección: $927,15.

*General Cerri: $976,99.

*Cabildo: $1568,11.



Personas con discapacidad

*Sin costo.

Pasaje combinado

*En el Boleto Combinado, que permite utilizar dos líneas en el lapso de una hora, el segundo pasaje es gratuito.

A quienes alcanza los atributos Sociales

* Jubilados y/o pensionados.

* Personal del Trabajo Doméstico.

* Veteranos de la Guerra de Malvinas.

* Monotributistas Sociales.

Beneficiarios de:

*Asignación Universal por Hijo.

*Asignación por Embarazo.

*Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo.

*Seguro por desempleo.

*Seguro de Capacitación y Empleo.

*Programa Promover Igualdad de Oportunidades.

*Programa Volver al Trabajo.

*Programa Acompañamiento Social.

*Pensiones No Contributivas.