Un menor escapó de la policía y arrojó un arma durante la persecución

Un menor de 15 años fue aprehendido esta tarde, alrededor de las 18.30, en calle Islas Orcadas al 1500, luego de una persecución policial iniciada cuando efectivos intentaron identificarlo en la intersección de Tierra del Fuego e Islas Orcadas.

El joven, según expone la policóa, emprendió la fuga al ser interceptado por personal del Cuerpo Motorizado de la UPPL y del GTO de la Comisaría Sexta. Durante la huida, habría descartado un arma de fuego tipo pistola (calibre 22), marca Tala, con munición en el cargador.

En el procedimiento también fueron aprehendidos Juan Gabriel Aquino (19) y Matías Néstor Mansilla (18), quienes se encontraban junto al menor y habrían intentado evadir el accionar policial.

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Al momento de su interceptación, a Mansilla se le secuestó un cuchillo -tipo carnicero- entre sus prendas.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Sexta, con intervención de la UFIJ de Responsabilidad Penal Juvenil, la Defensoría y el Juzgado de Garantías del Joven, el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos, la UFIJ N° 15 y el Juzgado Correccional de turno.

Los imputados enfrentan cargos por desobediencia y resistencia a la autoridad, entre otros.