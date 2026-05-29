Susbielles analiza ir a la Justicia contra el proyecto de ley que propone cambios en Zona Fría

Mientras la Cámara de Diputados de la Nación ya aprobó cambios en la ley de Zona Fría y aún se espera la votación en el Senado, el intendente Federico Susbielles anunció esta tarde que analiza ir por la vía judicial contra ese proyecto.

La iniciativa del gobierno de Javier Milei prevé que las ciudades incluidas en Zona Fría en 2021, entre ellas Bahía Blanca, dejen de tener un subsidio generalizado del 30 al 50% para todos los hogares y establece que los beneficios sólo irán a las familias cuyos ingresos son inferiores a tres canastas básicas del Indec (unos 4,5 millones de pesos).

"Hay dos posiciones: o estás a favor de Bahía Blanca y sus vecinos o estás en contra. Estoy dispuesto a defender judicialmente a la ciudad de este despojo que pretende hacer el gobierno nacional", dijo el jefe comunal.

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Esta tarde Susbielles encabezó un acto en el salón Héroes de Malvinas para rechazar la propuesta de La Libertad Avanza.

En un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que la eventual eliminación del beneficio implicaría una situación crítica para las familias en pleno invierno.

“Pretender quitar la Zona Fría es desconocer nuestra realidad climática y darle un nuevo golpe al bolsillo de la comunidad en un contexto que ya es muy difícil”, expresó al referirse al impacto que tendría la medida en las tarifas de gas para los usuarios.

En ese marco, afirmó que el Municipio no resignará el beneficio y que llevará adelante acciones para sostenerlo.

“No nos vamos a resignar. Vamos a defender lo que le corresponde a Bahía con argumentos, gestión y todas las herramientas institucionales necesarias para frenar este nuevo despojo para nuestra ciudad”, señaló.

Susbielles anticipó que el Ejecutivo local buscará respaldo del Concejo Deliberante para avanzar en el plano judicial.

“Por eso vamos a solicitar al Concejo Deliberante el acompañamiento necesario para avanzar por la vía judicial en defensa de los intereses de todos los bahienses”, indicó.

El intendente también planteó un escenario de debate político en torno a la medida.

“En los próximos días será momento de que cada sector exprese con claridad de qué lado está cuando se trata de defender a Bahía Blanca y a su gente”, sostuvo.

Finalmente, cerró con un mensaje dirigido a la dirigencia y a la comunidad.

“Cuando están en juego los intereses de Bahía Blanca, no hay lugar para la indiferencia ni las especulaciones", puntualizó.