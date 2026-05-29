“REDEScubriendo Nuestra Identidad” vuelve a escena con dos jornadas en la UNS

Las Terceras Jornadas "REDEScubriendo nuestra identidad" se llevarán a cabo lunes y martes próximos, de 8.15 a 18, en el Centro Histórico y Cultural de la UNS, Rondeau 29.

Son organizadas por el Centro de Estudios del Sudoeste Bonaerense, con el auspicio de la Unión Industrial de Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca y la Fundación del Sur para el Desarrollo Tecnológico (Fundasur).

En esta ocasión se abordará el tema del emprendedurismo del Sudoeste Bonaerense y los proyectos y gestos de Regionalización de la Provincia de Buenos Aires y su beneficio para el desarrollo de nuestra zona.

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El programa arrancará el lunes, a las 8.30, con la presentación de las jornadas.

A las 9 la disertación inicial versará sobre el “Emprendimiento al ecosistema: Innovación, creatividad y desarrollo en la época de la IA”, por medio de Guillermina Esmoris, subsecretaria municipal de Innovación, directora de Bahía Hub y Fundadora y CEO de “Yumba” (marca de resinas artesanales para instrumentos de cuerda frotada).

A las 9.30 el tema será “Desarrollo Productivo del siglo XXI”, con el Ing. Leandro Nievas, subsecretario municipal de Producción.

Posteriormente, se tratará el tema “La Universidad provincial del Sudoeste. Una mirada desde el territorio”, mediante la rectora de la UPSO Andrea Savoretti.

10.45 será el momento de “La PLATEC (Plataforma Tecnológica): Sinergia para el Desarrollo Territorial: Acciones Académicas, de Extensión y de Transferencia de la UTN-FRBB al Parque Industrial de Bahía Blanca”, por medio del Ing. Alejandro Staffa, decano UTN-FRBB, y el Lic. Mauro Etcheverry, subsecretario de Vinculación Tecnológica se esa casa de altos estudios.

11.15 se hará lugar a “La Universidad Nacional del Sur y sus vínculos con el Sudoeste Bonaerense”, por parte del rector Daniel Vega; y del Dr. Andrés A. Ciolino, subsecretario de Vinculación Tecnológica de ese centro universitario.

Alrededor de las 11.45 habrá un panel sobre el tema “¿Puede alguna innovadora forma de ordenamiento territorial o asociativismo municipal favorecer la vinculación, transferencia tecnológica y el emprendedurismo en el Sudoeste Bonaerense?”, con la moderación del Ing. Pablo Antonelli. Participarán la Dra. Andrea Savoretti, el Ing. Alejandro Staffa (decano de la UTN-FRBB), el Dr. Daniel Vega, el Lic. Mauro Etcheverry y el Dr. Andrés Ciolino (subsecretario de Vinculación Tecnológica de la UNS).

Desde las 14 se abordará el tema “Desarrollo territorial y políticas públicas de proximidad para la región SOB: El caso de impulso joven y PUPAAs (carnet de manipulador de alimentos)”, mediante Virginia Apphatie, coordinadora del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense.

Media hora después el tema será “Emprender en la región: diálogo sobre desafíos y oportunidades”, con la intervención de Marcela Guerra y Lucía Kuntz, directora Institucional y coordinadora del área de Responsabilidad Social Empresaria de la Unión Industrial de Bahía Blanca, respectivamente.

A las 15, se desarrollará el tema “El Ciclo que faltaba: Cómo una PyME agroindustrial de 50 años cerró el ciclo productivo con bioenergía y biofertilizantes”, por parte del Lic. Cecilio de Souza, CEO del Grupo Agro de Souza.

A las 15:30, en tanto, se abordará el tema “El Sabor de emprender: El caso Planeta Empanadas”, por medio de Pablo Bermejo, CEO de Planeta Empanadas y Pastas Joselito.

A las 16.15 disertará el Ing. Mike Medus, experto en robótica hospitalaria.

A las 16.45 será el turno de “Impulsando la Agroecología y la producción local de alimentos desde el territorio: caso Partido de Guaminí”, por parte de Marcelo Schwerdt, Lic. y Dr. en Biología de la UNS.

A las 17.15 se abordará el tema “Emprendedurismo, reflexiones y preguntas a partir de datos de la EISS (2024) y la EPUE (2021), mediante las Dras. María Marta Formichella Stella Maris Pérez, pertenecientes al Departamento de Economía de la UNS y al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (UNS y Conicet).

A las 17.45 habrá un panel de emprendedores. Participarán Kevin Kalister (Manteca), Juan Martín Skolak (CoffeeTiger Co) y Agustina Gabrielli, (Novíssimo Pastas).

Posteriormente, 18.15, será el momento de la degustación de un Producto Regional Gourmet: Cappelletti de Ostras en su salsa.

Nutrida agenda para el día martes

Para el martes, en tanto, se prevé a las 8.30 la disertación acerca de “Las manifestaciones culturales en la construcción de cohesión e identidad regional”, por parte del Dr. Roberto Bustos Cara, ex decano del Departamento de Geografía de la UNS.

A las 9, la charla versará sobre “Punta Alta: ciudad portuaria, ciudad de dos puertos”, por el Prof. Luciano Izarra y el Lic. Gustavo Charlier, del Archivo Histórico Municipal de la ciudad vecina.

A las 9.30 “La Ventura”, más de 30 años en el camino de la sostenibilidad del Sudoeste Bonaerense, por el Ing. Agr. Máximo Norman Magadán.

A las 10.15 Martín Goslino, director del Centro de Estudios Económicos de la UIBB, disertará sobre “Articulación público-privada en pos de la regionalización”.

A las 10.45 será la hora de “Autonomía y Regionalización: Herramientas para la gestión territorial”, mediante el diputado provincial Andrés de Leo.

11:15 se profundizará acerca de “La regionalización intraprovincial: un tabique de cartón para un problema estructural”, por parte de los Dres. Federico Arrué y Bruno Pazzi.

11.45 se llevará a cabo el panel “Las regionalizaciones y el desarrollo en el Sudoeste Bonaerense: ¿Puede alguna innovadora forma de ordenamiento territorial o asociativismo municipal favorecer la vinculación, transferencia tecnológica y el emprendedurismo en el SOB?”. Hará de moderador el Ing. Eduardo Mata, director del Centro de Estudios del Sudoeste Bonaerense, e intervendrán Martín Goslino, Federico Arrué y Andrés de Leo.

A las 14 el tema versará sobre “Regionalización, Desarrollo Territorial y Políticas Públicas: Experiencias de Articulación en el Sudoeste Bonaerense”, mediante Virginia Apphatie, Coordinadora Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense.

14.30 el Dr. Santiago Mandolesi Burgos, titular del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, hablará sobre “Puerto de Bahía Blanca, pasado, presente y futuro”, con la participación de Claudio Conte, referente de esa estación marítima.

A las 15 el tema a abordar será “Agua + Minería: recursos estratégicos para la región sudoeste de Buenos Aires”, por parte de los Dres. René Albouy y Claudio Lexow, ambos docentes e investigadores de la UNS y decanos del Departamento de Geología; además del Dr. Mariano Ubaldi, también docente e investigador de esa casa de altos estudios

15.30 se brindará un panorama del Capital Privado en Argentina y Latam, mediante Fernando Páez Solchaga, Director Ejecutivo de ARCAP.

16.15 será el momento de “¿Quién financia el futuro? Inversores ángeles, emprendimientos y el ecosistema emprendedor”, por parte de Gabriel Allasia, presidente, y Evangelina Rastelli, Directora Ejecutiva de ADDventure, Comunidad de inversores ángeles.

16.45 se disertará acerca de “Maestría en Desarrollo y Gestión Territorial: Producción de conocimiento situado para la acción territorial”, mediante la Dra. María Emilia Estrada, integrante del Departamento de Economía UNS y de la Red Iberoamericana de Posgrados en Políticas y Estudios Territoriales (RIPPET).

17.15 el tema será “Investigación y Desarrollo (I+D) en la Ostricultura en el Sudoeste Bonaerense”, por parte del médico veterinario Juan Urízar, el Dr. Eder Paulo Dos Santos, Oceanólogo de la Universidad De Río Grande, Brasil y Dr. en Biología de la UNS.

Finalmente, a las 18, habrá una degustación del Producto Regional Gourmet: Cappelletti de Ostras en su salsa.

La entrada para ambas jornadas será libre y gratuita. Quienes quieran inscribirse para acceder pueden hacerlo en https://forms.gle/wzGjC7Kgc9QMmEkWA

Fuerte presencia universitaria y de emprendedores

Eduardo Mata, director del Centro de Estudios del Sudoeste Bonaerense, rescató la fortísima presencia universitaria en las jornadas.

“Bahía Blanca es una ciudad universitaria por excelencia y sus universidades reaccionaron muy positivamente a la propuesta, al estar presentes sus máximos referentes cada uno con su espacio. Rara vez se obtiene esta simbiosis”, señaló.

Recordó que junio es el mes de la Vinculación Tecnológica, siendo que el día 4 de 1926 nació Jorge Sábato, el padre de la VT.

“A él se le debe el concepto que se enseña en las universidades y que lleva su nombre: ‘el triángulo de Sábato’. Ese triángulo va a estar representado en un panel el día lunes”, acotó.

“Como lo hemos hecho en las dos Jornadas anteriores, mostraremos datos estadísticos actualizados de la realidad social de Bahía Blanca, como la pobreza, empleo, etc., de la mano del Instituto de Estudios Económicos y Sociales del Sur (UNS- CONICET)”, sostuvo.

Mata resaltó la intervención de emprendedores exitosos de diversos rubros (maricultura, cultivos orgánicos, gastronomía, robótica) y de distintos lugares del SOB, como Bahía Blanca, Patagones, Darregueira y Guaminí.

También la presencia de la máxima autoridad provincial en la región del Plan de Desarrollo del Sudoeste Bonaerense y el enorme valor de lo que viene realizando la Unión Industrial de Bahía Blanca representando al sector privado para promover y desarrollar el emprendedurismo.

Mata destacó el apoyo e intrevención del presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, José Mandolesi Burgos; y del director del Centro de Estudios Económicos de la UIBB, Lic. Martín Goslino.