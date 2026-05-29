"Las canas no se manchan" entregó alimentos a jubilados y discapacitados

El local de "Las canas no se manchan", ubicado en el barrio Villa Mitre a cargo de Luciano Martos, llevó a cabo esta mañana entrega de mercadería para jubilados y jubiladas que cobran la mínima.

La convocatoria realizada por la organización mostró un amplio recibimiento, ya que se acercaron al lugar más de 100 personas de la tercera edad y discapacitados.

Según indicó Luciano Martos a La Nueva., "se entregó todo lo que se pudo. Vinieron más de cien personas; desde las ocho de la mañana ya había gente afuera esperando. Teniendo en cuenta la recepción que tuvimos trataremos de hacerlo de vuelta".

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"Para mí es una alegría enorme darle una mano a los abuelos, acá han venido abuelos con muchas problemáticas, caminando desde el barrio Banco Provincia por ejemplo, así que es un síntoma de lo que vivimos. Hay mucho ruido en las panzas de los niños, los jubilados y los discapacitados, por eso en mi lucha voy a seguir esté donde esté, en un banco de la plaza, donde sea, ayudando a todos los que pueda ayudar", finalizó.

Martos dijo que se entregó mercadería no perecedera, frutas y verduras a jubilados que cobran la mínima. "Apenas puedo cubrir una sola comida del día, teniendo en cuenta los alimentos, medicamentos y demás cuestiones", dijo una de las personas que se acercó al lugar.

Martos señaló que para el próximo mes tratará de entregar unas 250 raciones a los jubilados que estén necesitando una ayuda alimentaria.