El Municipio junta firmas para que no cambie el régimen de Zona Fría

El Municipio de Bahía Blanca impulsa una campaña de recolección de firmas para reclamar al gobierno nacional que no avance con las modificaciones previstas en el régimen de Zona Fría, que hoy permite aplicar descuentos del 30 al 50% en las boletas de gas de los hogares bahienses.

"La iniciativa busca visibilizar la preocupación de la comunidad frente a una decisión que afectaría directamente la economía familiar en una ciudad donde las bajas temperaturas hacen que la calefacción no sea un lujo sino una necesidad esencial para cuidar la salud, el bienestar y la calidad de vida, especialmente de niños, adultos mayores y sectores vulnerables", indicó un comunicado de la intendencia.

Las firmas pueden realizarse de manera online ingresando a zonafria.bahia.gob.ar.

Además, hoy a las 18 horas se llevará adelante una charla abierta a la comunidad bajo el título “Quita de la Zona Fría: consecuencias de una medida que afecta a miles de hogares”.

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La actividad tendrá lugar en el Salón Héroes de Malvinas del Palacio Municipal (Alsina 65, primer piso) y contará con las exposiciones del intendente municipal Federico Susbielles, la investigadora María Cintia Piccolo (CONICET - UNS) y Matías Italiano (MBB).

Quienes asistan podrán firmar de manera presencial el petitorio para acompañar el reclamo.

El proyecto de modificación de la Zona Fría tiene sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y ahora falta su tratamiento en el Senado. Si también se aprueba en la Cámara Alta, explicó La Libertad Avanza, se quitará el descuento a las familias que reúnan ingresos mensuales superiores a tres canastas básicas totales medidas por el Indec (hoy son 4,5 millones de pesos) pero se mantendrá el beneficio para quienes ganen menos que esa cifra.