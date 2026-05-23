Desde Tornquist, Axel Kicillof volvió a reclamar que no haya cambios en Zona Fría

En el marco de su visita a Tornquist. el gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó una dura advertencia sobre el impacto que tendrá en la región la eventual quita del beneficio de la Ley de Zona Fría, una medida impulsada por la gestión de Javier Milei que actualmente se debate en el Senado.

Desde la vecina localidad, donde el termómetro marcaba apenas 4 grados a primera hora del día, el mandatario provincial utilizó el clima patagónico del sur bonaerense a finales de mayo para graficar la importancia de mantener una tarifa diferenciada de gas vinculada a las bajas temperaturas.

"Estamos ante una situación muy complicada porque el gobierno de Milei quiere quitar en la zona fría de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, a más de 3 millones de hogares, una tarifa especial que está vinculada justamente a las condiciones climáticas", denunció.

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De acuerdo con las estimaciones presentadas por el gobernador, la eliminación de este subsidio golpeará de lleno a la clase media y a los sectores vulnerables bonaerenses. Kicillof detalló el alcance de la medida en dos niveles:

A nivel provincial afectará a aproximadamente 1.300.000 hogares, lo que se traduce en cerca de 5 millones de personas dentro del territorio bonaerense.

El gobernador alertó que, si el proyecto obtiene luz verde en la Cámara Alta, el golpe al bolsillo será inmediato. "Va a haber, si esto se aprueba ahora en el Senado, un aumento tarifario que alcanza a veces al 100%", enfatizó.

Para finalizar, Kicillof trazó un panorama preocupante sobre la realidad económica que atraviesan los bonaerenses, ligando el costo de los servicios públicos con la pérdida del poder adquisitivo general.

"Buena parte de las familias en la provincia de Buenos Aires, más allá de su condición económica, está con complicaciones, está endeudada", señaló el mandatario.

En ese sentido, remarcó que hoy los ciudadanos ya enfrentan serias dificultades para cubrir necesidades básicas: "No se puede pagar, obviamente, alquiler, alimentos, combustible, pero tampoco tarifas, luz y gas".

"Lo que tenemos en la provincia de Buenos Aires es zona fría, y eso es lo que está afectando el gobierno de Milei", concluyó.