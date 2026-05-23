Modo Avión, el proyecto que volvió a vincular entre sí a los chicos de Coronel Suárez

Un balance más que positivo ha tenido en el distrito de Coronel Suárez el proyecto Modo Avión, una propuesta que nació en el municipio y llegó a las escuelas con la idea de alejar a los chicos de los celulares durante los recreos y tiempos libres.

La iniciativa fue gestada en la jefatura de Gabinete, que conduce Mauro Moccero, con el acompañamiento de la directora de Educación, Anahí Barreneche. Parte de una idea interesante: además de prohibir el uso de celulares en la escuela, se debe ofrecer una alternativa a los chicos y chicas para que redescubran el juego, la interacción y la sociabilización.

"El objetivo del programa es recuperar el sentido del recreo como espacio de diversión, amistad y construcción colectiva. Queremos que los chicos vuelvan a encontrarse, jugar, escucharse, divertirse y compartir experiencias. En tiempos complejos, fortalecer los vínculos y el sentido de comunidad dentro de la escuela es fundamental”, sostuvo Moccero.

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La idea es que con prohibir el celular no alcanza; también hay que proponerles alternativas a los chicos.

En el marco del programa, los estudiantes recibieron kits recreativos con mesas de ping pong, metegoles, pelotas de vóley, parlantes, juegos de mesa y materiales artísticos para disfrutar durante los recreos y generar nuevas formas de encuentro dentro de la escuela.

Gracias a esto, los chicos empezaron a abandonar los celulares en los recesos, levantaron la cabeza de las pantallas y redescubrieron los juegos con amigos y compañeros. desde las propias escuelas destacaron también que fueron los estudiantes quienes manifestaron la necesidad de contar con actividades recreativas que los motiven a dejar el celular y volver a compartir juegos, charlas y actividades grupales.

El programa ya recorrió distintas instituciones del distrito con muy buena respuesta. La lista va desde la Escuela Secundaria Nº 3 de Huanguelén, la Escuela Secundaria Nº 5 de Santa Trinidad y la Escuela Secundaria Nº 10 de Villa Belgrano hasta la Escuela Secundaria Nº 2 de Santa María y la Escuela Agropecuaria.

“Queremos llegar a todas las escuelas secundarias del distrito -afirmó Moccero-. El año pasado el programa Modo Avión arrancó como una prueba en dos escuelas y los resultados fueron tan buenos que decidimos avanzar con más instituciones durante este 2026”.

La iniciativa -destacaron las autoridades educativas del distrito- promueve la concentración, la salud mental y el fortalecimiento de los vínculos.

“Modo Avión es una apuesta al bienestar digital y al protagonismo de los jóvenes, que hoy eligen volver a conectarse con sus pares, con el juego y con la vida en comunidad. Promovemos una convivencia más saludable y una mayor conexión entre los estudiantes", remarcó Moccero.

El proyecto fue lanzado en septiembre del año pasado en la Escuela Secundaria Nº 9 “Astor Piazzolla” de Coronel Suárez y en la Escuela Secundaria Nº 12 de Pueblo San José, donde los alumnos recibieron la iniciativa con entusiasmo.

“Tenemos que agradecer a los estudiantes por la buena onda y la alegría con la que recibieron el programa. Ellos son los protagonistas de una propuesta que invita a volver a conectarse con sus amigos, con el juego, sin dejar de lado la importancia de la tecnología como motor de desarrollo”, subrayó el jefe de Gabinete al explicarles la iniciativa.

La propuesta incluye, como contrapartida, que los chicos y chicas propongan a los directores y a la Gestión de Gobierno Municipal qué actividades desean sumar en los recreos, ya sean deportes, juegos de mesa o actividades artísticas.

También contempla una invitación a los jóvenes a entregar voluntariamente sus celulares al ingresar a la institución, para retirarlos al finalizar la jornada escolar o durante los recreos. El objetivo no es prohibir, sino generar un espacio libre de distracciones que favorezca la atención, el aprendizaje, la socialización y el desarrollo de vínculos cara a cara.

El proyecto fue presentado al ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, quien respaldó la iniciativa.

Moccero mencionó que junto a la directora de Educación, Anahí Barreneche, recibieron devoluciones muy positivas de los directivos de las escuelas convocadas a participar de Modo Avión.

"Apenas llegaron, las directoras compartieron su entusiasmo. Contaron que los chicos y chicas recibieron la iniciativa primero con sorpresa y con alegría después. Hubo que organizar espacios, pensar turnos, acomodar materiales… pero todo valió la pena cuando empezaron a aparecer las primeras escenas: grupos jugando, risas, conversaciones que no nacen desde un chat sino desde la presencia", contó el funconario.

El nombre de la iniciativa hace alusión a una función de los teléfonos celulares que, al ser activada, corta la conexión con redes de wifi y de datos móviles. De esta forma, el aparato no recibe ni emite mensajes o contenidos de redes sociales, entre otras funciones.

Según expresaron las directoras, la mayoría de los alumnos se adaptaron de inmediato, creando un clima distinto: más diálogo, más movimiento, más vínculos reales.

"Modo Avión funciona, y funciona muy bien", cerró Moccero.

Fuera de la escuela

La Agencia de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) afirma que basta con tener un teléfono cerca cuando llegan las notificaciones para desconcentrar a los estudiantes. Un estudio demuestra que pueden tardar hasta 20 minutos en volver a centrarse en el aprendizaje.

Por este motivo, la entidad desaconseja el uso de celulares en las escuelas desde 2023.

Los datos de las pruebas internacionales a gran escala, como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, sugieren que existe una relación negativa entre el uso excesivo de la tecnología y el rendimiento de los estudiantes, sostuvo la UNESCO en su Informe de seguimiento de la educación en el mundo.

En 14 países, la proximidad del teléfono tuvo un impacto negativo en el aprendizaje.

En Bélgica, España y el Reino Unido, la retirada de los teléfonos celulares de las escuelas mejoró los resultados del aprendizaje, según estudios citados en el informe. Pero menos de una cuarta parte de las escuelas los han prohibido.

Según la UNESCO, se necesitan directrices claras sobre el uso de la tecnología en las escuelas para evitar daños a la salud de los alumnos y a la sociedad en general.

El informe recomienda que la tecnología en su conjunto solo se utilice en las aulas cuando apoye los resultados del aprendizaje. "Un poco de tecnología puede servir de apoyo al aprendizaje en algunos contextos, pero no cuando se utiliza en exceso o de forma inadecuada", indicó el organismo.

Desde la pandemia -reconoció- se ha producido una afluencia de tecnología a las aulas en muchos entornos. Sin embargo, esta tecnología debe "apoyar, pero nunca suplantar la conexión humana en la que se basan la enseñanza y el aprendizaje".

Además de distraer -alertó la Unesco- la tecnología digital puede eliminar el contacto humano y, sin regulación, puede invadir la privacidad y avivar el odio.

Según las investigaciones en las que se basa el informe, un mayor tiempo frente a la pantalla se ha asociado a un peor bienestar, menos curiosidad, menos autocontrol y estabilidad emocional, mayor ansiedad y diagnósticos de depresión.

En la provincia

Buenos Aires prohibió el uso de celulares en las escuelas en septiembre del año pasado, y la medida se empezó a implementar durante el ciclo lectivo actual.

La normativa, impulsada por los senadores Emmanuel González Santalla, de Unión por la Patria, y Lorena Mandagarán, del GEN, establece que los alumnos de nivel primario, tanto de instituciones públicas como privadas, no pueden utilizar pantallas durante su permanencia en los establecimientos educativos, salvo que su uso sea requerido por el personal docente.

La decisión bonaerense se suma a restricciones similares ya vigentes en la Ciudad de Buenos Aires, en las provincias de Neuquén y Salta y en otros países, como Francia, Brasil, Alemania, Noruega, China y algunos estados de Estados Unidos.

Con esta medida, la provincia volvió a prohibir los celulares en la escuela, algo que ya había impulsado hace casi 20 años la entonces directora general de Cultura y Educación bonaerense, Adriana Puiggrós. Era 2006 y la medida se refería a los celulares tradicionales para hablar y mandar SMS, no a los smartphones con conexión a internet. Esa prohibición fue revertida 10 años después, bajo la gestión de Alejandro Finocchiaro.

Más de la mitad (54%) de los estudiantes argentinos de 15 años reconocen que se distraen en clase usando dispositivos digitales, según un informe de Argentinos por la Educación, basado en las respuestas de los alumnos a los cuestionarios de las pruebas PISA 2022.

El 46% de los alumnos afirma que se distrae por el uso que hacen otros compañeros. Si bien se refieren a la escuela secundaria, ambos porcentajes son los más altos de los 80 países que participaron en las últimas pruebas PISA.