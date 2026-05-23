El gobernador Kicillof vuelve a Tornquist para entregar 48 viviendas

El gobernador Axel Kicillof tiene previsto llegar hoy a la ciudad de Tornquist para efectuar la entrega de 48 viviendas ejecutadas con fondos provinciales.

El acto –en el que estará junto a la intendente municipal Estefanía Bordoni- se llevará a cabo en la intersección de las calles Macacha Güemes e Italia de la ciudad cabecera.

Se trata de la cuarta entrega de viviendas en el distrito durante la actual gestión provincial. En esta oportunidad se otorgarán a sus propietarios 38 casas correspondientes a programas habitacionales provinciales y otras 10 viviendas pertenecientes a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

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La gestión municipal de Tornquist había abierto el registro de aspirantes a las 38 viviendas de la ciudad cabecera en febrero de este año. Una vez finalizado el periodo de inscripción, se efectuó el sorteo público entre todos los inscriptos, que fueron más de 400.

A partir de allí, quienes resultaron favorecidos en esta instancia fueron sometidos a un riguroso estudio socio-económico para verificar la veracidad de los datos declarados antes de la adjudicación definitiva de las unidades.

Las viviendas a entregar hoy habían sido comprometidas por Kicillof durante un acto de entrega de 29 casas que efectuó en Tornquist en mayo de 2024.

“Entregamos estas casas y ya realizamos el primer desembolso para construir 38 más en Tornquist porque lo único que nos guía es la Constitución Nacional que establece que la vivienda es un derecho”, había señalado en ese momento el mandatario provincial.

“Acceder a la vivienda propia es concretar un sueño: no solo genera puestos de trabajo, sino que nos dignifica, nos da libertad y nos abre la posibilidad de un futuro mejor”, había añadido, por su parte, la ministra Batakis.

La obra comenzó en septiembre de ese año, en lotes ubicados en calle Excombatientes de Malvinas, entre Rawson y 12 de Octubre y avenida General Paz e Italia, en la ampliación de la planta urbana al sur de la ciudad cabecera.

La obra fue llevada adelante por la empresa Grupo Marco SA, a través del Programa Bonaerense II – Solidaridad con Municipios, financiado por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

En marzo de 2025 Kicillof volvió a Tornquist, en ese caso para entregar otras 32 nuevas viviendas y supervisar la marcha de las otras 38. El tono crítico hacia el gobierno nacional fue mucho más acentuado.

“Cuando el Gobierno nacional, con sus políticas de ajuste y motosierra, paraliza las obras de 16 mil viviendas que estaban en construcción en la provincia de Buenos Aires, lo que está haciendo es arruinarle la vida a miles de familias que esperan hace mucho tiempo acceder a su hogar”, dijo en ese momento.

“Todos esos bonaerenses se ven postergados por la responsabilidad de un Presidente que tiene como prioridad a los sectores más ricos: para ellos trabajan y para ellos gobiernan”, agregó.

“En la Provincia tenemos un récord de 8 mil casas en construcción con recursos propios: esa es la diferencia entre contar o no con decisión y políticas públicas destinadas al bienestar de nuestro pueblo”, completó.