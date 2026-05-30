Con participación bahiense, Pampas lo aseguró de local ante Selknam (30-28)

Francisco Lusarreta -tercero entre los parados, desde la derecha- estuvo muy activo en los rucks. Foto: prensa UAR/Gonzalo Prados.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Con dos cotejos que se definieron de manera agónica comenzó la decimotercera y penúltima fecha de la fase clasificatoria del Súper Rugby Américas.

En primer turno Dogos XV parecía perder su invicto de cinco partidos en Rosario, donde con un try de Ernesto Giúdice en la última jugada se llevó la victoria ante Capibaras XV por 26-25.

Con este resultado el actual líder del certamen aseguró el número 1 de esta etapa, que le permitirá se local tanto en semifinales como en una eventual final.

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En el otro partido Pampas entró a la cancha sabiendo que con ese resultado se había esfumado su chance matemática de alcanzar el Nº1. De todos modos, le queda la posibilidad de ganar en la última fecha y asegurar -al menos- ventaja deportiva para la semifinal.

Con la participación de los bahienses Francisco Lusarreta (titular) y Nahuel Zunini, anoche el representante bonaerense se impuso a Selknam (Chile) por 30 a 28, en un partido disputado en La Catedral (CASI) y arbitrado por Damián Schneider (UAR).

Si bien Pampas comenzó mejor en la primera media hora (14-0) para el 17-7 a favor del primer tiempo, el conjunto chileno reaccionó en el complemento, pasó al frente 21-17 a los 54m. y extendió el dominio a 28-20 a 72m. Sin embargo, en los instantes finales, un try de Ignacio Díaz a los 75m. (convertido por Estanislao Renthel) y el penal de Renthel a los 80m. sellaron la angustiante victoria del local.

Los tries del ganador fueron de Estanislao Renthel (7m.), Alfonso Latorre (19m.) e Ignacio Díaz (75m.), mientras que Renthel agregó dos penales y una conversión y Bautista Farisé dos conversiones y un penal.

Pampas volverá a la acción el próximo viernes 5 de junio, cuando enfrente como visitante a Peñarol en el Estadio Charrúa de Montevideo, por la 14° fecha del Super Rugby Américas.

La jornada 13 se completará este sábado Cobras Brasil-Tarucas a las 15 (Federico Longobardi) y Yacaré XV-Peñarol a las 22 (Tomás Ninci).