La décima fecha arranca con un solo partido, pero que pone en juego la cima del Promocional

Con un solo partido y del promocional se pondrá en marcha hoy la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga del Sur.

Comercial y Olimpo animarán el único partido de la jornada, correspondiente a la Primera División "B".

Se enfrentarán en cancha de San Francisco, desde las 15, con Ariel Turcumán como juez principal.

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El dueño casa es el líder de la competencia junto a Dublin (ambos con 15 puntos) e intentará reponerse del traspié ante Sansinena (1 a 0).

Mientras que el aurinegro está quinto, pero sólo a dos unidades de los líderes, por lo que un triunfo lo dejaría en la cima de la tabla.

Es decir, pase lo que pase esta tarde, el ascenso tendrá -al menos momentáneamente- un único puntero.

En la primera rueda el duelo entre ambos quedó en manos de Comercial, que se impuso en su cancha por 1 a 0, con gol de Francisco Centeno.

*Cómo sigue

La décima programación se completará mañana con los tres encuentros restantes, todos a las 15: Dublin-Sansinena (en cancha de Comercial con arbitraje de Pablo Zaragoza), Rosario-Tiro Federal (Fernando Sepúlveda) y Pacifíco de Cabildo-Pacífico de Bahía (Ariel Banegas).

*La tabla

-Posiciones: 1º) Comercial y Dublin, 15 puntos; 3º) Rosario y Sansinena, 14; 5º) Olimpo, 14; 6º) Tiro Federal, 12; 7º) Pacífico (BB), 6 y 8º) Pacífico (C), 4.

*Mañana y el lunes

La fecha de la Primera División "A" se jugará entre domingo y lunes, con todos los encuentros comenzando a las 15.

Mañana se enfrentarán: La Armonía-Liniers (dirigirá Julián Horticolou), San Francisco-Sporting (Marcos Gómez) y Bella Vista-Libertad (Lucas De Dios).

Mientras que el lunes, el puntero Huracán recibirá a Villa Mitre en cancha de San Francisco, también a las 15, y con arbitraje de Leonardo Villamil.

*La tabla

-Posiciones: 1º) Huracán, 20 puntos; 2º) Libertad, 16; 3º) Villa Mitre, 13; 4º) Liniers y Bella Vista, 12; 6º) La Armonía, 10; 7º) Sporting, 9 y 8º) San Francisco, 6.