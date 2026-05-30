Bahía Blanca recibió 30 palas para molinos eólicos y afianza su rol energético clave

La descarga de los componentes se realizó en el sitio 21 del muelle multipropósito.

El puerto de Bahía Blanca volvió a consolidar su posición como uno de los principales nodos logísticos energéticos del país con la llegada del buque MV Star Dalmatia, que descargó 30 palas para aerogeneradores destinadas a distintos parques eólicos de la provincia de Buenos Aires.

La operación se desarrolló en el sitio 21 del muelle multipropósito de Patagonia Norte, en Ingeniero White, donde se concretó una compleja maniobra de descarga y acondicionamiento de componentes de gran porte vinculados a nuevos proyectos de generación renovable.

Las piezas descargadas tendrán como destino los parques eólicos Mataco, Vientos Bonaerenses y Olavarría, tres desarrollos que forman parte de la expansión de infraestructura energética sustentable en territorio bonaerense.

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El arribo del Star Dalmatia volvió a mostrar la creciente importancia que Bahía adquirió en los últimos años dentro de la cadena logística vinculada tanto a las energías renovables como al petróleo, el gas y los grandes proyectos industriales.

El buque llegó con componentes especialmente diseñados para aerogeneradores, entre ellos palas de dimensiones extraordinarias que requieren operativos portuarios y terrestres de alta complejidad.

Fuentes vinculadas al sector indicaron que este tipo de estructuras suele superar los 70 metros de longitud, lo que obliga a desplegar maniobras específicas de izaje, almacenamiento y transporte.

La descarga demandó una coordinación entre operadores portuarios, personal técnico y equipos especializados, según el sitio Argenports.com.

Una vez en tierra, las piezas son acondicionadas en áreas de acopio antes de iniciar el traslado terrestre hacia sus destinos finales mediante convoyes especiales y carretones de gran porte.

La operación volvió a poner en primer plano el rol estratégico de Patagonia Norte dentro del movimiento de cargas proyecto y equipamiento industrial.

El muelle multipropósito de White participa cada vez con mayor frecuencia en maniobras asociadas a componentes para energías renovables, estructuras industriales y equipos sobredimensionados.

La combinación de amplias áreas operativas, accesos terrestres y capacidad para recibir buques multipropósito posiciona al sitio como una pieza clave dentro de la logística regional y nacional.

El arribo del Star Dalmatia ratifica el creciente protagonismo de Bahía Blanca dentro de la logística energética nacional.

Mientras avanza el movimiento de cargas relacionadas con el petróleo, el gas y la infraestructura industrial, el puerto también amplía su participación en la transición hacia energías limpias.

Parte de los equipos descargados estarán destinados al parque eólico Mataco, uno de los proyectos que impulsa nueva capacidad de generación renovable en la provincia de Buenos Aires. También figuran entre los destinos Vientos Bonaerenses y Olavarría.

Una tarea de logística pensada

Mover una pala eólica de más de 70 metros de largo implica un desafío logístico de máxima complejidad.

Desde la descarga en el puerto hasta el traslado por rutas provinciales, cada maniobra requiere planificación específica, carretones especiales, cortes parciales de tránsito y dispositivos de seguridad vial.

Las piezas deben movilizarse a baja velocidad y con apoyo técnico permanente para evitar daños estructurales y garantizar la seguridad durante todo el recorrido.