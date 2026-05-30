Vaca Muerta acelera su salida al mundo con un oleoducto clave hacia Punta Colorada

Ya se realizó la prueba hidrostática en el tanque de 70.000 metros cúbicos en la Estación Cabecera Allen. Fotos: Gentileza "La Mañana", de Neuquén

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) ya superó la mitad de avance de obra y comienza a consolidarse como una de las iniciativas energéticas más ambiciosas de la Argentina de las últimas décadas. Impulsado por las principales petroleras que operan en la cuenca neuquina, el desarrollo apunta a resolver uno de los mayores cuellos de botella del shale argentino: la capacidad de transporte y exportación del petróleo producido en Vaca Muerta.

La obra combina un gigantesco oleoducto de 437 kilómetros, nuevas estaciones de bombeo y una terminal marítima de exportación sobre la costa atlántica de Río Negro.

Todo el sistema fue diseñado para aumentar de manera drástica la evacuación de crudo desde Neuquén hacia los mercados internacionales.

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Con una inversión estimada en USD 3.000 millones, el VMOS se posiciona entre los proyectos de infraestructura privada más relevantes actualmente en ejecución en el país y aparece como una pieza central dentro de la estrategia energética nacional para incrementar las exportaciones hidrocarburíferas.

El emprendimiento es desarrollado por un consorcio integrado por YPF, Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol, compañías que concentran gran parte de la producción petrolera no convencional de la cuenca neuquina.

La infraestructura permitirá transportar crudo desde la localidad rionegrina de Allen hasta Punta Colorada, donde se construye una nueva terminal marítima preparada para operar buques tipo VLCC (Very Large Crude Carriers), utilizados habitualmente en el comercio internacional de petróleo a gran escala.

En una primera etapa, el sistema podrá transportar entre 180.000 y 190.000 barriles diarios.

Sin embargo, el diseño contempla futuras ampliaciones que permitirán escalar progresivamente la capacidad hasta alcanzar un rango estimado de entre 550.000 y 700.000 barriles por día.

Ese salto operativo podría modificar de manera profunda el perfil exportador de la industria petrolera argentina.

Actualmente, la producción de Vaca Muerta sigue creciendo, pero enfrenta limitaciones vinculadas a la infraestructura disponible para evacuar el crudo. La capacidad de transporte se convirtió en un factor decisivo para sostener el ritmo de expansión del shale.

En ese contexto, el VMOS aparece como una obra estratégica tanto para las empresas productoras como para el Gobierno nacional, que busca potenciar el ingreso de divisas a través de las exportaciones energéticas.

Avances del proyecto

Uno de los hitos recientes del proyecto fue la finalización de la soldadura automática del ducto costero de 38 pulgadas, una tarea ejecutada por la unión transitoria de empresas Techint-SACDE.

Ese tramo forma parte de los distintos frentes de obra que avanzan en simultáneo a lo largo del trazado principal del oleoducto, donde actualmente también se trabaja sobre estaciones de bombeo y sectores vinculados a la terminal marítima.

En paralelo, continúan las tareas sobre uno de los desafíos técnicos más complejos del proyecto: el cruce del río Negro mediante perforación horizontal dirigida, conocida internacionalmente como HDD.

La tecnología permite instalar tuberías por debajo del cauce sin necesidad de intervenir directamente el río, minimizando el impacto ambiental y reduciendo riesgos operativos.

El procedimiento incluyó la instalación subterránea de un tramo cercano a los 700 metros, monitoreado en tiempo real mediante sistemas electromagnéticos destinados a controlar estabilidad, alineación e integridad estructural durante toda la operación.

Se trata de una metodología utilizada en grandes desarrollos energéticos internacionales y considerada clave para atravesar áreas sensibles sin alterar el curso natural del agua.

La terminal marítima que se construye en Punta Colorada representa uno de los puntos neurálgicos del VMOS.

Allí se concentrará el almacenamiento y despacho del petróleo destinado a los mercados internacionales.

El plan prevé la construcción de seis tanques de almacenamiento con una capacidad total cercana a los 720.000 metros cúbicos.

A eso se sumará una infraestructura offshore basada en monoboyas conectadas mediante ductos submarinos, un esquema que permitirá operar en mar abierto y cargar buques de gran porte sin necesidad de infraestructura portuaria tradicional sobre la costa.

El diseño responde a estándares internacionales utilizados en grandes terminales exportadoras y busca posicionar a Río Negro como una nueva salida estratégica para el petróleo argentino.

La posibilidad de operar buques VLCC resulta especialmente relevante para mejorar la competitividad logística de las exportaciones, ya que estas embarcaciones permiten reducir costos de transporte en operaciones de largo alcance.

Participación regional

Mientras avanzan las obras, el Gobierno de Río Negro comenzó a profundizar las rondas de vinculación con empresas regionales para ampliar la participación de proveedores locales dentro del proyecto.

Durante las últimas semanas se realizó en Choele Choel un nuevo encuentro orientado al Valle Medio, donde autoridades provinciales y representantes del VMOS presentaron oportunidades vinculadas a logística, construcción, servicios e infraestructura.

La intención oficial es que parte del impacto económico generado por el megaproyecto quede en las economías regionales y permita ampliar el entramado productivo asociado al desarrollo energético.

Las expectativas también alcanzan a sectores vinculados al transporte, hotelería, metalmecánica, servicios técnicos y obras civiles, actividades que podrían experimentar un fuerte crecimiento a medida que avance la construcción y posteriormente la operación del sistema.

Financiamiento récord

El año pasado, el proyecto consiguió además un préstamo sindicado por USD 2.000 millones, considerado uno de los mayores financiamientos privados recientes para infraestructura energética en Argentina.

La operación fue liderada por Citi, Deutsche Bank, Itaú, JP Morgan y Santander.

El respaldo financiero permitió acelerar el cronograma de ejecución en un contexto donde las petroleras buscan ganar velocidad para aprovechar el crecimiento de la demanda internacional y consolidar a Vaca Muerta como uno de los grandes polos productores de shale fuera de Estados Unidos.

Además, el VMOS fue incorporado al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), herramienta impulsada por el Gobierno nacional para estimular proyectos estratégicos orientados a exportación y generación de divisas.

La combinación entre financiamiento internacional, participación privada y beneficios regulatorios convierte al VMOS en una de las apuestas más fuertes del sector energético argentino para los próximos años.

Si el cronograma previsto se mantiene, la obra podría transformar no solo la logística petrolera del país, sino también el posicionamiento internacional de Vaca Muerta dentro del mapa global de producción de hidrocarburos no convencionales.