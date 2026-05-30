Un Ingeniero Civil, con el mejor promedio en la Colación de Grados

Edgar Urban, con el diploma y la medalla a la hora de recibir sus distinciones. Fotos: Prensa UTN

Un flamante Ingeniero Civil resultó el graduado más destacado del 84° Acto de Colación de Grado realizado por la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca.

Edgar Alejandro Urban obtuvo 8,75 puntos de promedio durante su desempeño en la casa de Altos Estudios.

Urban, de 38 años, ingresó en la UTN en el año 2008, luego de haber egresado como Maestro Mayor de Obras tras completar sus estudios en la Escuela De Educación Secundaria Técnica Nº 4 Antártida.

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Entre las áreas con mayor cantidad de graduados se destacaron Ingeniería Electrónica, Ingeniería Eléctrica y Licenciatura en Organización Industrial, consolidando la formación de profesionales vinculados al desarrollo industrial, tecnológico y productivo de la región.

La entrega de diplomas tuvo lugar en el flamante salón de actos “Prof. Ing. Luis Diez”, ubicado en la sede de 11 de Abril 461.

El listado completo de 34 graduados de distintas carreras que recibió su distinción es el siguiente:

Ingeniería Civil: Edgar Alejandro Urban.

Ingeniería Eléctrica: Rubén Oscar Barbera Videla, Macarena Cuccia Tomassoni, Germán Aníbal Homar, Ariel Madsen y Rafael Aarón Rostan.

Ingeniería Electrónica: Emiliano Sebastián Gallo, Facundo Manuel Larrubia, Miguel Angel Tomás Llorens, Aldana Belén Pazos, Franco Ezequiel Prats y Arnaldo José Sosa.

Ingeniería Mecánica: Sebastian Clar y Iván Ezequiel Muñoz.

Licenciatura en Organización Industrial: Camila Bugiolacchio, Valentina Martínez, Dante Scalisi, Galo Tomás Táccari, Oriana Belén Torres y Luca Laguzzi.

Especialización en Ingeniería Ambiental: Rocío Pilar Amondarain y Lisandro Ariel Arbilla.

Licenciatura Universitaria en Administración y Gestión en Inst. de Educación Sup.: Mariela Andrea Pierini.

Licenciatura en Comercio Electrónico: Lautaro Stickar.

Licenciatura en Producción de Bioimágenes: Marcia Abigail Rodríguez.

Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial: Wilson Manuel Samana Alvarado.

Tecnicatura Universitaria en Programación: Lucas Bertone, Stefano D’Annunzio, Mauro Sagasti Martínez y Ignacio Alejo Sotomayor.

Tecnicatura Universitaria en Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas: Juan Manuel Caputo, Iara Haedo, Albano Onorato y Antonella Denís Val.