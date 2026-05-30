Condenan en Neuquén a dueños de una constructora que también estafó en Bahía

Sucursal de la firma en Neuquén, donde los Comisso estafaron a decenas de clientes.

La Justicia de Neuquén condenó a los titulares de una empresa constructora que cometieron estafas millonarias en Bahía Blanca y su zona de influencia y, posteriormente, "expandieron" su operatoria ilícita a la capital neuquina y a la provincia de Río Negro.

Los acusados son los hermanos Alejandro Nicolás y Bernardo Comisso, oriundos de Choele Choel, quienes a través de la firma Viviendas Compac engañaron a clientes mediante la supuesta construcción de viviendas en seco y la venta de terrenos.

La compañía comenzó a funcionar en 2019, con oficinas administrativas y el local comercial ubicados en Donado al 300 de nuestra ciudad.

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Con sucursales abiertas al público, empleados, materiales acopiados y catálogos de viviendas supuestamente ya construidas, los estafadores generaron confianza en sus clientes, que después se convertían en víctimas.

Los compradores entregaban anticipos de dinero, muchas veces equivalentes al 70% del valor total de la obra, o por medio del pago en efectivo de cuotas mensuales y transferencias bancarias, según estableció el Ministerio Público Fiscal de Neuquén.

Pero las obras nunca se iniciaban o evidenciaban avances mínimos.

Ante los reclamos, los hermanos Comisso atribuían las demoras a problemas de salud, dificultades derivadas de la pandemia o a la falta de materiales.

Finalmente los imputados abandonaban las oficinas y dejaban de tener contacto con los clientes, mientras que el dinero recibido se utilizaba para "cubrir deudas previas, gastos corrientes y consumos personales", en vez de destinarse a las obras comprometidas.

El juez que homologó el trámite abreviado confirmó que el perjuicio económico probado asciende a "244.937 dólares y 20.523.248,58 pesos", de acuerdo con los peritajes contables realizados.

En juicio abreviado, el fiscal de delitos económicos de Neuquén, Juan Manuel Narváez, pidió una pena de prisión de cumplimiento efectivo para Alejandro Comisso (38), quien se responsabilizó penalmente por 14 hechos de estafa.

Fiscal Juan Manuel Narváez.

En la audiencia de cesura, las partes del proceso debatirán sobre el monto de la condena a imponer al imputado que, al parecer, está radicado en Bahía.

Su hermano Bernardo (43) también fue condenado, pero a 3 años de prisión en suspenso, como partícipe de 11 maniobras estafatorias bajo esta modalidad.

Además, durante el mismo período, deberá cumplir reglas de conducta, como mantener domicilio actualizado, presentarse periódicamente ante el Instituto de Liberados neuquino y concretar 288 horas de trabajo comunitario.

En el marco de la megacausa, la fiscalía especializada neuquina también investigó a la madre de la hija de Alejandro, aunque luego a la mujer -con domicilio en Bahía- se la desvinculó de los delitos.

Narváez afirmó que en 2024, desde la UFIJ Nº 10 bahiense, el fiscal Gustavo Zorzano le pidió "información" sobre esta pesquisa.

Sin embargo, desconoce si se abrieron causas penales en Bahía. Desde la fiscalía local, a su vez, no dieron respuesta a esa consulta.

El acusador neuquino sí habló de demandas civiles en Bahía contra los Comisso.

En estos casos los condenados habrían incumplido los contratos de construcción que ofrecían.

"En Neuquén establecimos que la conducta de los hermanos configura un delito penal (estafa), en vez de un incumplimiento de contrato. Ellos no tenían recursos para construir esas viviendas en 60 días", dijo el representante del Ministerio Público Fiscal neuquino.

Los delincuentes también ofrecían a la venta terrenos en Neuquén, Centenario y Plottier.

Los inicios en Bahía

En 2019 Alejandro Comisso formó la sociedad Viviendas Compac con Luciano Pacciaroni, dedicada al rubro mencionado.

Alquiló un galpón en Chile al 1700 de esta ciudad, donde se construían los módulos prefabricados de las viviendas que luego se ensamblaban en los lotes de los clientes.

Además contrató personal especializado y comenzó la venta de viviendas. Los compradores pagaban entre un 50% y un 60% del costo para adquirir los materiales.

Los titulares de la firma alquilaron también un local ubicado en la calle J.J. Lastra 1120, de Neuquén capital, donde funcionó una sucursal de ventas.

A menos de un año del inicio de actividades, la empresa ya había construido y entregado 8 unidades habitacionales y tenía comprometidas otras 20 casas.

Sin embargo, en mayo de 2020 la firma cesó la fabricación de viviendas a raíz de la pandemia, pero los empleadores tuvieron que seguir pagando los sueldos de los trabajadores y los alquileres de los inmuebles.

Esta situación generó una gran pérdida económica para la empresa, según se indica en el concurso preventivo presentado en su momento por la firma.

En Bahía Blanca, la compañía "fantasma" también habría tenido una oficina en O'Higgins 458, según los investigadores neuquinos.

Alejandro está libre

Limitación. El menor de los Comisso no está detenido, pero en el marco de la causa en Neuquén, como medidas de coerción, debe comparecer mensualmente en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de aquella provincia y tiene prohibido salir del país.

Bienes. La Justicia neuquina dispuso además la inhibición general de bienes en perjuicio de Alejandro Comisso.

Cipolletti. Hace unos días, la Policía rionegrina demoró al nombrado en Cipolletti, en torno de una investigación también por estafas. Este tipo de ilícitos los habría cometido además en Choele Choel.

Automotores. Según señaló Narváez, a Alejandro Comisso también se lo vinculó con fraudes mediante la falsa promoción de planes de ahorro para la compra de vehículos, aunque en verdad no tenía relación comercial con ninguna concesionaria.

Zona. "Hay un caso, por ejemplo, de una señora que lo contrató para construir una casa en Monte Hermoso y la estafó", dijo Narváez.