Allanamiento en Punta Alta: secuestran droga, armas y dinero en efectivo

Un allanamiento en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia radicada el pasado 27 de mayo en Coronel Rosales llevó a cabo esta noche personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal de Punta Alta, junto a efectivos de la Policía Comunal y la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Tuvo lugar en un domicilio ubicado en calle Humberto al 900 de la vecina ciudad, donde reside Carlos Gustavo Astiasarán, de 56 años.

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Los efectivos secuestraron un arma de fuego calibre 32 largo con municiones, cartuchos de escopeta de distintos calibres, proyectiles calibre 7.62, una sustancia compatible con cocaína -con un peso total de 122,3 gramos-, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, dos balanzas de precisión y elementos para el fraccionamiento de estupefacientes.

Como resultado del operativo, el hombre fue aprehendido por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes y quedó a disposición de la UFIJ N° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Se indicó que el imputado se encontraba cumpliendo arresto domiciliario al momento del allanamiento.