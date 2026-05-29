Concejales piden a Defensa por la recomposición salarial en las Fuerzas Armadas

El Concejo Deliberante de Coronel Rosales aprobó por unanimidad un proyecto para que los ministerios de Defensa y Economía informen por la situación salarial del personal militar, civil y de la Policía de Establecimientos Navales.

La iniciativa, impulsada por el concejal Daniel Medina (Bien Común), apunta a la pérdida del poder adquisitivo registrada durante los primeros meses de 2026. Según indicó el edil, desde la resolución conjunta 10/2026 —que fijó los haberes de enero a mayo— los salarios "perdieron todos los meses frente a la inflación".

“Es la primera vez que el Concejo Deliberante se dirige a Defensa por la situación de los ingresos del personal militar”, dijo Medina.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El proyecto aprobado pide precisiones sobre una eventual recomposición salarial para lo que resta del año y consulta qué medidas se evalúan para evitar la pérdida de recursos humanos dentro de las Fuerzas Armadas, ante el aumento de bajas voluntarias registrado en los últimos años.

Medina vinculó además la situación salarial con el movimiento económico de Punta Alta y advirtió que una caída del poder adquisitivo impacta en el comercio y los servicios locales. También reclamó políticas de desendeudamiento familiar y asistencias especiales para personal con integrantes con discapacidad en su núcleo familiar.

